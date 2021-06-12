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На трассе М-10 «Россия» грузовик врезался в автомобиль ДПС. Полицейский погиб

Грузовой автомобиль смял патрульную машину на трассе «Москва — Петербург». Один сотрудник погиб на месте, второго госпитализировали.

Как сообщает полиция Подмосковья, на 78-м километре трассы М-10 водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом въехал в стоявший в среднем ряду автомобиль ДПС с включенными проблесковыми сигналами.

«Экипаж прибыл для оформления ДТП с участием трех машин», — уточнили в полиции.

Автор: новости HD/YouTube

Дальнобойщик ехал из Москвы. На трассе в сторону Петербурга движение рядом с городом Клином затруднено.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Как, расскажите мне, КАК можно НЕ ЗАМЕТИТЬ стоящий в полосе патрульный авто с люстрой???
Да блин, это либо во сне, либо ну не знаю как, тут даже не отрываясь от телефона отблески люстры будут видны, если глаза открыты...
Ну уж если и такие 'знаки аварийной остановки' профессиАналы сшибают... Что, бетонный блок с собой возить, на случай ДТП, и выставлять вместо знака? Кубовый, с ребром не меньше 1 метра...
Atabasca
Задрали цены так на М11, что грузовикам приходиться экономить
doorbal_
что насчёт реконструкции м10? установка разделителей, а то и вовсе разведение потоков, отбойники? Главная федеральная трасса страны. Ах ну да, это же не принесёт прибыли концессионерам...
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