Грузовой автомобиль смял патрульную машину на трассе «Москва — Петербург». Один сотрудник погиб на месте, второго госпитализировали.



Как сообщает полиция Подмосковья, на 78-м километре трассы М-10 водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом въехал в стоявший в среднем ряду автомобиль ДПС с включенными проблесковыми сигналами.

«Экипаж прибыл для оформления ДТП с участием трех машин», — уточнили в полиции.