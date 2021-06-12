Двое детей на севере Петербурга упали с пятого этажа и выжили

Медики спасают жизни двух мальчиков из Калининского района Петербурга. Оба в жаркий день оперлись на москитную сетку.



Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, медики и полиция прибыли к дому 10 по улице Демьяна Бедного около восьми утра накануне. На сетку облокотился двухлетний мальчик, она не выдержала и ребенок упал с высоты пятого этажа. С ушибом легких и переломом позвоночника его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Родители мальчика были дома, но не уследили.

В тот же день, но ближе к ночи, с такой же высоты упал трехлетний мальчик из дома 130 по Гражданскому проспекту. У ребенка разрывы внутренних органов, он в реанимации. Дома была только мама, данные отца пока не установлены.