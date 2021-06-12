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Двое детей на севере Петербурга упали с пятого этажа и выжили

Медики спасают жизни двух мальчиков из Калининского района Петербурга. Оба в жаркий день оперлись на москитную сетку.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, медики и полиция прибыли к дому 10 по улице Демьяна Бедного около восьми утра накануне. На сетку облокотился двухлетний мальчик, она не выдержала и ребенок упал с высоты пятого этажа. С ушибом легких и переломом позвоночника его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Родители мальчика были дома, но не уследили.

В тот же день, но ближе к ночи, с такой же высоты упал трехлетний мальчик из дома 130 по Гражданскому проспекту. У ребенка разрывы внутренних органов, он в реанимации. Дома была только мама, данные отца пока не установлены.

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Комментарии (1)

Wernum
Какой-то кошмар. Каждый год одно и то же.
Главное, чтобы депутаты не додумались запретить окна.
Родителям, конечно, нужно принять меры, чтобы избедать такой ситуации.
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