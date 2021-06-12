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В России выросла смертность от употребления алкоголя

В России выросла смертность от последствий употребления алкоголя. Об этом 12 июня пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2020-м число таких случаев достигло 50 435 — на три тысячи больше, чем в 2019 году (47 427 умерших). Также в 2020 году стало на 20 процентов больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения: их число достигло 24 159.

По подсчетам Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) о

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Комментарии (1)

Alex000
Не, ну а чего вы хотели? (с)
Удорожание приводит к снижению качества алкоголя.
Снижение доходов - к снижению качества жизни, депрессиям и прочим "хандрам", как следствие - росту потребления алкоголя. Дешёвого, ага.
Всякие ограничения "по часам" - к тому, что "затариваются впрок", а потом не выдерживают, выжирают всё разом, и снова идут "затариваться впрок".
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