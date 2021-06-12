Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с американскими журналистами. «Фонтанка» рассказывает, о чём говорили

Также президент России заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его.

Владимир Путин в интервью телеканалу рассказал, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Путин заявил, что Байден «радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден — карьерный политик. Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике».

«За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.



Журналист перечислил всех предположительных оппонентов российского лидера, которые умерли за последние годы.

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение», — заявил в ответ Путин.



В марте президент США ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.



«Наши двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы», — отметил российский лидер.



Также в интервью российский лидер назвал умершего в 2015 году в Вашингтоне бывшего министра печати Михаила Лесина достойным человеком.



«Лесин работал в моей администрации, он очень мне нравился, он умер, он погиб или умер в США, я по сей день сожалею, что его нет с нами. По-моему, он очень достойный, очень хороший человек», — заявил Путин.

