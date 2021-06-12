FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +22
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с американскими журналистами. «Фонтанка» рассказывает, о чём говорили

Президент России Владимир Путин впервые за три года дал интервью американским журналистам. С российским лидером поговорил телеканал NBC, который 12 июня начал публиковать в социальных сетях отрывки разговора. Полная версия будет доступна 14 июня.

«Фонтанка» собрала основные тезисы главы государства.

Владимир Путин в интервью телеканалу рассказал, что нынешний президент США Джо Байден радикально отличается от своего предшественника Дональда Трампа. Путин заявил, что Байден «радикально отличается от Трампа, потому что президент Байден — карьерный политик. Он провел практически всю свою взрослую жизнь в политике».

Также президент России заявил американскому телеканалу NBC, что скандальное интервью американского лидера Джо Байдена не удивило его.

«За время работы на должности я привык к атакам со всех сторон и из самых разных областей под разными предлогами, причинами, разного калибра и жестокости, и меня это не удивляет», — сказал Путин.

Журналист перечислил всех предположительных оппонентов российского лидера, которые умерли за последние годы.

«Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, за исключением того, что это словесное несварение», — заявил в ответ Путин.

В марте президент США ответил утвердительно на вопрос, считает ли Путина убийцей, и пригрозил Москве расплатой за вмешательство в выборы. Российский лидер, в свою очередь, пожелал американскому коллеге здоровья.

«Наши двусторонние отношения ухудшились до самого низкого уровня за последние годы», — отметил российский лидер.

Также в интервью российский лидер назвал умершего в 2015 году в Вашингтоне бывшего министра печати Михаила Лесина достойным человеком.

«Лесин работал в моей администрации, он очень мне нравился, он умер, он погиб или умер в США, я по сей день сожалею, что его нет с нами. По-моему, он очень достойный, очень хороший человек», — заявил Путин.

Лесин погиб в ноябре 2015 года в Вашингтоне, американские следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

муматор
она утонула?
kоt-obormot
Россиянин, помни - кругом одни враги.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний