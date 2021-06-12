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Мусоровоз выбил страйк из светофоров на Аларчином мосту и остановил автобусы

Мусоровоз оборвал провода на Аларчином мосту в Петербурге

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»
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Крупногабаритная техника оказалась слишком велика для петербургских улиц. Стрела мусоровоза зацепилась за провод и утянула за собой все, что на нем держалось.

Раздосадованного водителя мусоровоза утром 12 июня на Аларчином мосту заснял корреспондент «Фонтанки». Зацепив провод в одном месте, он вызвал коллапс на всем перекрестке. С четырех сторон упали светофоры, провод с дорожными знаками повис как гирлянда.

Со стороны площади Репина выстроилась вереница автобусов, которые объехать нависшие провода не могли. К 11 утра, по данным сервиса «Яндекс.Транспорт», на перекрестке свободно.

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Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Денис Соколюк
У нас так пару лет назад мусоровод умудрился врезаться в балкон второго этажа. Да так, что балкон пришлось срезать и делать заново. Куда вот они на своих огромных машинах лезут в узкие и низкие проезды, а? Почему вообще во дворах размещены эти огромные контейнеры для крупногабаритных отходов, которые вывозятся огромными машинами? Почему не поставить несколько контейнеров поменьше?
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