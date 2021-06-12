Крупногабаритная техника оказалась слишком велика для петербургских улиц. Стрела мусоровоза зацепилась за провод и утянула за собой все, что на нем держалось.



Раздосадованного водителя мусоровоза утром 12 июня на Аларчином мосту заснял корреспондент «Фонтанки». Зацепив провод в одном месте, он вызвал коллапс на всем перекрестке. С четырех сторон упали светофоры, провод с дорожными знаками повис как гирлянда.

Со стороны площади Репина выстроилась вереница автобусов, которые объехать нависшие провода не могли. К 11 утра, по данным сервиса «Яндекс.Транспорт», на перекрестке свободно.