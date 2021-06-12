Швейцарские инженеры презентовали роборысь по имени Dyana. Она не похожа на других четвероногих роботов, например, на собак. У неё есть подвижный хвост, анимированная мордочка реалистичной формы, сложноустроенные задние лапы. О конструкции и возможностях нового робота авторы рассказали на своем YouTube-канале.



До сегодняшнего дня почти все роботы-животные были устроены одинаково — четыре двухсекционные ноги, приводимые в движение электродвигателями, и датчики в передней части туловища. То есть на живых они совершенно не были похожи.

