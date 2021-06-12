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В Швейцарии собрали роборысь. В отличие от робособак, она похожа на настоящую

Ученые показали роборысь, удивительно похожую на настоящую

Швейцарские инженеры презентовали роборысь по имени Dyana. Она не похожа на других четвероногих роботов, например, на собак. У неё есть подвижный хвост, анимированная мордочка реалистичной формы, сложноустроенные задние лапы. О конструкции и возможностях нового робота авторы рассказали на своем YouTube-канале.

До сегодняшнего дня почти все роботы-животные были устроены одинаково — четыре двухсекционные ноги, приводимые в движение электродвигателями, и датчики в передней части туловища. То есть на живых они совершенно не были похожи.

Новый робот Dyana выполнен в виде рыси с головой, хвостом и накладными панелями на лапах и туловище, увеличивающими реалистичность. Голова может наклоняться в разные стороны, а кроме того, на ней есть подвижные уши и анимированные глаза, выполненные в виде экранов. Глаза реалистично меняют направление взгляда и периодически моргают.

Главное конструкционное отличие Dyana от Spot и других четвероногих роботов заключается в задних ногах — они состоят из трех, а не двух, сегментов. Все они приводятся в действие сервоприводами в основании ног.

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