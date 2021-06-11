FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +23
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
5
Печать

Путин наградил петербургских медиков медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Президент России подписал указ о награждении и присвоении званий российским медикам за борьбу с COVID-19. Соответствующий документ вечером 11 июня опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» медаль Луки Крымского вручили медсестре Анне Демидовой и заведующей отделением Наталии Кучеренко из ФГБУ «Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова». Еще одной заведующей из этого же учреждения, Наталье Конеченковой, присвоено звание заслуженного врача РФ.

Также медаль Луки Крымского получил замглавы Роспотребнадзора по Петербургу Алексей Лукьянченко. Его начальнице, Наталье Башкетовой, ранее уже вручили орден Пирогова. Обе награды Владимир Путин учредил 19 июня 2020 года — в первую очередь как раз для медиков, борющихся с коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Brevnault
В честь участия наших футболистов в ЧЕ-2020 Путин учредил Орден святого Дзюбы, которым наградил себя и Миллера (ну стадион и все такое).
xepnuminu
путин тот ещё тролль.

хе-хе.
BobCat2
Я знаю только Наташу Крымскую... депутатшу. А Лука этот кто?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний