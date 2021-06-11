Путин наградил петербургских медиков медалью Луки Крымского за борьбу с коронавирусом

Президент России подписал указ о награждении и присвоении званий российским медикам за борьбу с COVID-19. Соответствующий документ вечером 11 июня опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга» медаль Луки Крымского вручили медсестре Анне Демидовой и заведующей отделением Наталии Кучеренко из ФГБУ «Северо-западный окружной научно-клинический центр им. Л. Г. Соколова». Еще одной заведующей из этого же учреждения, Наталье Конеченковой, присвоено звание заслуженного врача РФ.