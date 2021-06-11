Нерпа Шлиссик научился подражать чайке. Говорить по-птичьи он начал после того, как чайка в течение двух недель прилетала в Центр реабилитации морских млекопитающих в Петербурге. Об этом 11 июня рассказали сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в своих соцсетях.
«К нам около двух недель прилетает чайка, и Шлиссик научился подражать ее крику. А когда он был маленький, то умел говорить "мяма"», — вспомнили специалисты.
Шлиссик кажется очень милым в лучах солнца, однако сотрудники фонда отметили, что он все ещё кусается, но иногда позволяет почесать себе бока. В конце видео нерпа шлёпает себя ластой по животу. Как оказалось, таким образом он демонстрирует своё возмущение тем, что люди побеспокоили его.