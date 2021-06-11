Пассажиров теплохода, их было на борту 30 человек, перевозили на берег при помощи катеров «Стремительный» и «Раптор».
Теплоход «Палех» сел на мель на Петровском фарватере. Точное расположение можно посмотреть здесь.
Теплоход, севший на мель у «Газпром Арены», ушел сам, как только избавился от пассажиров
Теплоход «Палех», которому не повезло вечером 11 июня у Крестовского острова, благополучно снялся с мели и уплыл без повреждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, судно вырвалось из плена в 21:26.
Пассажиров теплохода, их было на борту 30 человек, перевозили на берег при помощи катеров «Стремительный» и «Раптор».
Теплоход «Палех» сел на мель на Петровском фарватере. Точное расположение можно посмотреть здесь.
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