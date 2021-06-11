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Переговоры южных бизнесменов в «Изюме» прервала стрельба. У одного пуля в животе, другого ищет полиция

Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в ресторане Петербурга

Пальбой завершились переговоры бизнесменов в одном из ресторанов Калининского района Петербурга. Один предприниматель уехал в больницу с пулей в животе, второй удрал с места происшествия, теперь его «Ауди А6» ищет полиция.

По данным «Фонтанки», мужчины южных кровей встретились около 16 часов дня 11 июня в ресторане «Изюм» на улице Ушинского. Собеседники со спортивным прошлым обсуждали деловые вопросы явно не на языке юриспруденции. Судя по тому, какой оборот принял разговор, кто-то кому-то сказал не очень приятные и явно лишние слова.

В результате прозвучали выстрелы. С места с пулевым ранением в живот был госпитализирован 36-летний уроженец Азербайджана. Он пока не может вспомнить, с кем беседовал. Тем временем уголовный розыск и наряды полиции занимаются поиском его ровесника и земляка, который уехал от «Изюма» на «Ауди А6».

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Комментарии (14)

igorsaltikoff
Если бы наши правоохранители и лидеры государства не были жиже тайских, то у нас бы устроили бандюкам "время зелёных пикапов". И это ни когда парни из Гринпис девчонок клеят, если что.
hal9000
Красивое название у ресторана..)..так не зная что это "южный" ресторан можешь и зайти по ошибке..))..стороной лучше обходить..
Маэстро
Деревообработка продолжается…
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