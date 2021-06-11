Переговоры южных бизнесменов в «Изюме» прервала стрельба. У одного пуля в животе, другого ищет полиция

По данным «Фонтанки», мужчины южных кровей встретились около 16 часов дня 11 июня в ресторане «Изюм» на улице Ушинского. Собеседники со спортивным прошлым обсуждали деловые вопросы явно не на языке юриспруденции. Судя по тому, какой оборот принял разговор, кто-то кому-то сказал не очень приятные и явно лишние слова.

В результате прозвучали выстрелы. С места с пулевым ранением в живот был госпитализирован 36-летний уроженец Азербайджана. Он пока не может вспомнить, с кем беседовал. Тем временем уголовный розыск и наряды полиции занимаются поиском его ровесника и земляка, который уехал от «Изюма» на «Ауди А6».

