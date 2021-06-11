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«Начался "горячий" сезон». Смольный ликвидировал незаконные летние веранды на улице Рубинштейна

В Петербурге с тротуаров на улице Рубинштейна убрали восемь незаконных летних кафе

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд на улице Рубинштейна. Поводом для проверки стали многочисленные обращения горожан, сообщает 11 июня пресс-служба Смольного.

В ходе проверки выявлено восемь заведений общественного питания, незаконно разместивших летние кафе. За самовольное размещение нарушители будут оштрафованы. Уличная мебель изъята и отправлена на склад временного хранения.

«Начался "горячий" сезон, стартует чемпионат Европы по футболу. К нам едут туристы, болельщики из разных стран. Петербуржцам и гостям должно быть комфортно на улицах города. Летние кафе, безусловно, востребованы, но они не должны мешать прохожим. Обустраивать и оформлять их нужно по правилам», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

В этом году сохраняется упрощенный порядок получения разрешений на летние кафе с 1 мая по 15 октября. Заявку можно оформить через личный кабинет арендатора на главной странице сайта комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

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Комментарии (1)

Maxic_84
Процесс оформления летних кафе занимает минут 10. И через 3-5 дней приходит на почту разрешение. Если владельцы не могут потратить 10 минут времени на оформление то это их проблемы. Так что все правильно делают убирая незаконно поставленную мебель
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