Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд на улице Рубинштейна. Поводом для проверки стали многочисленные обращения горожан, сообщает 11 июня пресс-служба Смольного.



В ходе проверки выявлено восемь заведений общественного питания, незаконно разместивших летние кафе. За самовольное размещение нарушители будут оштрафованы. Уличная мебель изъята и отправлена на склад временного хранения.

«Начался "горячий" сезон, стартует чемпионат Европы по футболу. К нам едут туристы, болельщики из разных стран. Петербуржцам и гостям должно быть комфортно на улицах города. Летние кафе, безусловно, востребованы, но они не должны мешать прохожим. Обустраивать и оформлять их нужно по правилам», — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.