Известные артисты разыграют комедию и выйдут из одиночества на премьере «Давайте чокнемся»

Комедию об отношениях поколений и гендеров, сложностях семейной жизни и одиночестве «Давайте чокнемся» (12+) 16 июня представят в ДК Выборгский. Историю о двух женщинах — больной матери и её дочери, которые фактически прикованы друг к другу — режиссер Михаил Славский поставил по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Роль пожилой пациентки Софьи Михайловны исполнит заслуженная артистка России Валентина Панина, известная по фильмам «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Звезда пленительного счастья».
Её партнёр по сцене, а по сюжету дочь Татьяна, — актриса театра и кино Зоя Буряк. Её зритель может помнить по «Холодному лету пятьдесят третьего...», «Особенностям национальной охоты» и работе в Молодёжном театре на Фонтанке.
Обе героини десятилетиями не общаются больше ни с кем, только друг с другом: Софья Михайловна не встаёт с постели, её дочь смирилась с тем, что у неё в жизни уже не будет ни любви, ни увлечений, ни друзей. Всё одномоментно меняется перед Новым годом, когда на пороге их старомодной квартиры внезапно появляется незнакомый мужчина с розами и шампанским в руках.
Среди прочих в постановке задействованы актёры Андрей Зайцев и Софья Горелик, лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».