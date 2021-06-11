Известные артисты разыграют комедию и выйдут из одиночества на премьере «Давайте чокнемся»

Комедию об отношениях поколений и гендеров, сложностях семейной жизни и одиночестве «Давайте чокнемся» (12+) 16 июня представят в ДК Выборгский. Историю о двух женщинах — больной матери и её дочери, которые фактически прикованы друг к другу — режиссер Михаил Славский поставил по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Её партнёр по сцене, а по сюжету дочь Татьяна, — актриса театра и кино Зоя Буряк. Её зритель может помнить по «Холодному лету пятьдесят третьего...», «Особенностям национальной охоты» и работе в Молодёжном театре на Фонтанке.



Обе героини десятилетиями не общаются больше ни с кем, только друг с другом: Софья Михайловна не встаёт с постели, её дочь смирилась с тем, что у неё в жизни уже не будет ни любви, ни увлечений, ни друзей. Всё одномоментно меняется перед Новым годом, когда на пороге их старомодной квартиры внезапно появляется незнакомый мужчина с розами и шампанским в руках.



Среди прочих в постановке задействованы актёры Андрей Зайцев и Софья Горелик, лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».

