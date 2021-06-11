В Петербурге в четвёртый раз прошёл благотворительный вечер «Неравнодушное искусство», который собрал почти три миллиона рублей. Деньги будут направлены на лечение детей — подопечных петербургского благотворительного фонда «Свет».

В вечере приняли участие звёзды оперы и балета, а также рок-музыканты. «Неравнодушное искусство», напомним, это частная инициатива. Вся организационная работа, привлечение артистов мировой величины и многое другое — заслуга солиста оперы Мариинского театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко.

«Наши солисты — вот настоящие благотворители в этой истории. Они выступают бесплатно, без гонораров. Никто не отказался выйти на сцену», — поделилась Алиса Петренко.



Артисты представили зрителям уникальную постановку: опера, балет, рок — такой синтез жанров в истории концерта был показан впервые. Также в рамках «Неравнодушного искусства» прошел аукцион.



В итоге удалось собрать 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде «Свет», эти средства помогут пройти лечение троим подопечным фонда — детям с онкологическими заболеваниями.

