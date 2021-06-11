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Благотворительный вечер «Неравнодушное искусство» собрал почти 3 миллиона рублей на лечение детей

В Петербурге в четвёртый раз прошёл благотворительный вечер «Неравнодушное искусство», который собрал почти три миллиона рублей. Деньги будут направлены на лечение детей — подопечных петербургского благотворительного фонда «Свет».

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В вечере приняли участие звёзды оперы и балета, а также рок-музыканты. «Неравнодушное искусство», напомним, это частная инициатива. Вся организационная работа, привлечение артистов мировой величины и многое другое — заслуга солиста оперы Мариинского театра, La Scala и Metropolitan Opera Михаила Петренко и балерины Мариинского театра Алисы Петренко.

«Наши солисты — вот настоящие благотворители в этой истории. Они выступают бесплатно, без гонораров. Никто не отказался выйти на сцену», — поделилась Алиса Петренко.

Артисты представили зрителям уникальную постановку: опера, балет, рок — такой синтез жанров в истории концерта был показан впервые. Также в рамках «Неравнодушного искусства» прошел аукцион.

В итоге удалось собрать 2 миллиона 800 тысяч рублей. Как рассказали «Фонтанке» в благотворительном фонде «Свет», эти средства помогут пройти лечение троим подопечным фонда — детям с онкологическими заболеваниями.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
Большое дело делают эти люди. Спасибо им большое. Здоровья детям.
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