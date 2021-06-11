Дождитесь тестов. Всех приезжающих в Россию хотят обязать уходить на изоляцию

Пребывающих на территорию РФ, в том числе и иностранных граждан, могут обязать соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус. Соответствующие изменения предлагается внести в постановление Главного государственного санитарного врача РФ.



Как говорится в проекте постановления главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале нормативных актов для общественного обсуждения 11 июня, все граждане в течение пяти календарных дней с момента прибытия в Россию должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. При этом интервал между первым и вторым исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов тестов они должны самоизолироваться у себя дома.

