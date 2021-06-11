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Дождитесь тестов. Всех приезжающих в Россию хотят обязать уходить на изоляцию

Граждане, прибывающие в РФ, должны будут самоизолироваться до получения результатов теста на COVID-19

Пребывающих на территорию РФ, в том числе и иностранных граждан, могут обязать соблюдать режим изоляции до получения результатов двух тестов на коронавирус. Соответствующие изменения предлагается внести в постановление Главного государственного санитарного врача РФ.

Как говорится в проекте постановления главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале нормативных актов для общественного обсуждения 11 июня, все граждане в течение пяти календарных дней с момента прибытия в Россию должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. При этом интервал между первым и вторым исследованием должен составлять не менее суток. До получения результатов тестов они должны самоизолироваться у себя дома.

В настоящий момент режим изоляции после сдачи теста на COVID-19 прибывающие в РФ граждане, включая иностранных, не соблюдают.

Кроме этого, документ предлагает освободить от прохождения обязательного тестирования на коронавирус тех возвращающихся в стран граждан, кто прошел курс вакцинации или имеет приобретенный иммунитет к вирусу в результате перенесенного заболевания.

«При этом обязательным является размещение в ЕПГУ (портал Госуслуг. — Прим. ред.) информации о наличии вакцинации против COVID-19 или результатов исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования», — следует из текста проекта постановления.

При этом с 1 июля граждане государств — членов Евразийского экономического при пересечении государственной границы РФ обязаны будут подтверждать наличие отрицательного результата на COVID-19 с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

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Комментарии (11)

Ma-260802031
Да, пока на коронабесии делают такие деньги, липовая эпидемия никогда не кончится.
f0ntan
Как это будут делать болельщики Евро-2020, который стартует уже завтра? Всех приезжающих болельщиков будут изолировать?
nuga
Прививка по словам самих вакцинаторов не гарантия,обещание ковида в легкой форме,а значит впуск привитых без теста,это впуск вирусоносителей.
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