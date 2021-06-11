«Аффект» со звездой «Парфюмера» и «Облачного атласа» Беном Уишоу

С 17 июня в кинотеатрах начнут показывать «Аффект» — британский триллер с одним из самых значительных актеров современного кино, Беном Уишоу в главной роли. Звезда «Парфюмера» и «Облачного атласа» играет охранника из лондонского аэропорта, пребывающего в постоянном состоянии именно что аффекта: ничего не замечает, никого не видит, копошится в багаже пассажиров. Пока однажды крохотное случайное происшествие не заставляет его пробудиться и поднять самый настоящий бунт против общества.
Смотреть картину стоит, конечно, в первую очередь, ради игры Уишоу: он как никто владеет всеми актерскими инструментами и умеет сыграть нервный срыв, взвинченность, пограничные состояния, что не раз уже наглядно демонстрировал.
Премьера картины состоялась еще до карантина, позапрошлой зимой на Санденсе, самом представительном форуме независимого кино. Но дальше кинотеатры закрылись, релиз пришлось отложить — хотя от этого фильм и работа в нем Уишоу, конечно, ровным счетом ничего не потеряли.
18+
Иван Чувиляев