В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V»

На центральную фармбазу Петербурга поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 39 600 доз. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. О прибытии в город новой партии вакцины от коронавируса 11 июня сообщили в пресс-службе Смольного.



В администрации города уточнили, что всего в Петербурге на сегодняшний день привито 745 540 человек, из них 621 698 полностью закончили цикл вакцинации.



Также в Смольном настоятельно рекомендовали тем, кто ещё не сделал прививку от коронавируса, поскорее вакцинироваться в преддверии летних отпусков.

