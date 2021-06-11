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В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V»

Прививку от коронавируса в Петербурге сделали более 745 тыс. человек

На центральную фармбазу Петербурга поступила новая крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в количестве 39 600 доз. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. О прибытии в город новой партии вакцины от коронавируса 11 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В администрации города уточнили, что всего в Петербурге на сегодняшний день привито 745 540 человек, из них 621 698 полностью закончили цикл вакцинации.

Также в Смольном настоятельно рекомендовали тем, кто ещё не сделал прививку от коронавируса, поскорее вакцинироваться в преддверии летних отпусков.

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