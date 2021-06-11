Миллиардер Илон Маск представил новую модель Model S Plaid стоимостью $ 130 000. Этот электромобиль может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км/ч. Максимальная скорость электромобиля — более 320 км/ч. Он способен проехать без подзарядки более 620 км. Новинку Маск лично представил во Фримонте (штат Калифорния, США) в пятницу, 11 июня, сообщает Reuters.

«Этот электромобиль сокрушает», — заявил Маск, выехавший за рулем Model S Plaid на сцену. «Быстрее, чем любой Porsche, безопаснее, чем любой Volvo», — подчеркнул он.

