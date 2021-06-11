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«Этот электромобиль сокрушает». Илон Маск представил самую быструю модель Tesla

Самый быстрый электромобиль Tesla способен разгоняться почти до 100 км/ч за две секунды

Миллиардер Илон Маск представил новую модель Model S Plaid стоимостью $ 130 000. Этот электромобиль может меньше чем за две секунды разогнаться до 96,5 км/ч. Максимальная скорость электромобиля — более 320 км/ч. Он способен проехать без подзарядки более 620 км. Новинку Маск лично представил во Фримонте (штат Калифорния, США) в пятницу, 11 июня, сообщает Reuters.

«Этот электромобиль сокрушает», — заявил Маск, выехавший за рулем Model S Plaid на сцену. «Быстрее, чем любой Porsche, безопаснее, чем любой Volvo», — подчеркнул он.

В ходе презентации Илон Маск также сообщил, что в следующем квартале Tesla рассчитывает производить 1 тыс. электромобилей Model S Plaid. Миллиардер добавил, что Model S Plaid быстрее заряжается, имеет более просторное заднее сиденье и улучшенную развлекательную систему «пятого уровня PlayStation».

При этом в компании заявили, что Tesla отказалась от выпуска улучшенной модификации электромобиля Model S Plaid+ с запасом хода, увеличенным на 33% (около 840 км), и повышенной до 1 100 л. с. мощностью. «Plaid+ отменяется. В этом нет необходимости, так как Plaid и так хорош», — написал ранее Маск в Twitter.

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Комментарии (5)

Piter Russo
А за сколько секунд он до 100 км/ч при -25 градусах разгоняется и какой запах хода будет при отрицательных температурах
Never_Mind
Мда... Интересно, как преподнесет эту премьеру наша пропаганда.
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