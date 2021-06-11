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«Заколдованный» перекрёсток изменил пятничные планы четырёх автомобилистов на юго-востоке Петербурга

Четыре машины столкнулись на перекрёстке Крыленко и Большевиков

Авария с участием четырёх машин собрала пробку в Невском районе Петербурга днём 11 июня. Фотографии с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Знакомые с этим участком дороги автомобилисты говорят о мистике.

По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улицы Крыленко с проспектом Большевиков. «Постоянно там бьются. Место, походу, заколдованное», — написал комментатор по имени Константин. Ещё один участник группы, его тёзка, отметил, что похожая авария на этом перекрёстке была буквально накануне. О пострадавших не сообщается.

Согласно данным «Яндекс.Пробок», в районе происшествия наблюдаются транспортные заторы. Автомобильное движение замедлилось по проспекту Большевиков, на участке от улицы Коллонтай до Народной улицы, а также на улицах Крыленко и Дыбенко.

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