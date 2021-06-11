В Московском зоопарке на свет появились пять птенцов черношейного лебедя. Это самый тяжёлый для содержания в зоопарках вид лебедей — эндемик Южной Америки.
Как сообщает 11 июня пресс-служба зоопарка, малыши вылупились 25 мая и уже немного подросли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. У лебедят очень тонкий пух, он быстро промокает, поэтому птенцы после появления на свет сразу забираются на родителей. И мать, и отец одинаково ухаживают за малышами.
«Наша пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на Новой территории зоопарка — рядом с гиббоном Лизой и с другими водоплавающими птицами. Но когда появляется потомство, сотрудники пересаживают лебединую семью в павильон «Птицы и бабочки тропиков». Маленьким птенцам там будет безопаснее, а родителям спокойнее. Кроме того, в период размножения черношейные лебеди могут проявлять территориальную агрессию. Они начинают ограждать своё пространство от других обитателей пруда», — рассказывают зоологи.
Сначала малышей кормили размоченным в воде гаммарусом — маленькими рачками. Теперь они уже перешли на взрослую пищу: комбикорм, свежую зелень, тёртую морковь и резаную капусту.
Московский зоопарк
Черношейные лебеди живут в Московском зоопарке уже давно. Посетители часто ошибочно думают, что это гибрид чёрного и белого лебедя. Но это отдельный вид.
«Для содержания в неволе — это самый сложный вид лебедей. Птенцов черношейных лебедей вырастить очень трудно. Дело в том, что птенцы едят только в присутствии родителей. Поэтому их нельзя выхаживать в инкубаторе. В зоопарке стремятся создать условия, чтобы эти лебеди сами выращивали своих птенцов, — рассказывают в зоопарке. — Черношейные лебеди — эндемики южной Америки. Они населяют различные неглубокие водоемы с пресной или солоноватой водой, а также лагуны и закрытые бухты. Гнездятся в южной части Южной Америки. С наступлением зимы (в южном полушарии это июнь — август) черношейные лебеди улетают в северные районы континента, долетая до Парагвая и Бразилии».