В Московском зоопарке на свет появились пять птенцов черношейного лебедя. Это самый тяжёлый для содержания в зоопарках вид лебедей — эндемик Южной Америки.



Как сообщает 11 июня пресс-служба зоопарка, малыши вылупились 25 мая и уже немного подросли, но по-прежнему большую часть времени проводят на спинах своих родителей. У лебедят очень тонкий пух, он быстро промокает, поэтому птенцы после появления на свет сразу забираются на родителей. И мать, и отец одинаково ухаживают за малышами.



«Наша пара черношейных лебедей обычно живет на пруду на Новой территории зоопарка — рядом с гиббоном Лизой и с другими водоплавающими птицами. Но когда появляется потомство, сотрудники пересаживают лебединую семью в павильон «Птицы и бабочки тропиков». Маленьким птенцам там будет безопаснее, а родителям спокойнее. Кроме того, в период размножения черношейные лебеди могут проявлять территориальную агрессию. Они начинают ограждать своё пространство от других обитателей пруда», — рассказывают зоологи.

