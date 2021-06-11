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Петербурженка обиделась за окраины, где не продают переливающийся футбольный «Подорожник»

В Петербурге начали продавать «Подорожник» к Евро-2020

В четверг, 11 июня, в день старта чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 и накануне первой игры на стадионе «Санкт-Петербург Арена», в городе начали продавать посвящённые чемпионату «Подорожники». Некоторые читатели «Фонтанки» уже стали их обладателями: некоторые счастливыми, а некоторые обиженными.

«Проездной «Подорожник» с дизайном Евро бывает разный. На «Спортивной» продали с переливающейся картинкой. На «Большевиков» — нет, как будто копия. В новостях об этом не было сказано. И это неприятно. Что, окраины не достойны оригинала? — пишет читательница Ирина. — На фото не так заметно, как в динамике. Верхняя карта переливающаяся».

Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина
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Действительно, карты разные. Как сообщили 11 июня в пресс-службе комитета по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» разработало три макета «Подорожников»: пластиковая карта с обычным рисунком, пластиковая карта с эффектом переливающегося рисунка (благодаря использованию фольгированной подложки изображения) и компактный брелок. Макет разработан с учётом требований организаторов, с использованием фирменного цвета и бренда EURO 2020.

Простой футбольный «Подорожник» можно купить во всех офисах и киосках «Организатора перевозок» и кассах всех станций метро начиная с 11 июня. А вот карточки с эффектом переливающегося цвета и брелоки — не везде. Их продают в офисах на улице Рубинштейна, 32, площади Ленина, 8/8, и в кассах некоторых станций метро. Метро публикует их список: «Площадь Восстания» (вестибюль 1, 2), «Выборгская», «Петроградская», «Горьковская», «Невский проспект» (вестибюль 1, 2), «Гостиный двор», «Зенит», «Беговая», «Адмиралтейская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная» (вестибюль 1, 2). Общий тираж «футбольной» партии — 70 тысяч штук.

Карта «Подорожник» без учёта стоимости билета стоит 60 рублей, брелок — 100 рублей.

Фото: Читательница «Фонтанки» Ирина

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