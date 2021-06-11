В четверг, 11 июня, в день старта чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 и накануне первой игры на стадионе «Санкт-Петербург Арена», в городе начали продавать посвящённые чемпионату «Подорожники». Некоторые читатели «Фонтанки» уже стали их обладателями: некоторые счастливыми, а некоторые обиженными.



«Проездной «Подорожник» с дизайном Евро бывает разный. На «Спортивной» продали с переливающейся картинкой. На «Большевиков» — нет, как будто копия. В новостях об этом не было сказано. И это неприятно. Что, окраины не достойны оригинала? — пишет читательница Ирина. — На фото не так заметно, как в динамике. Верхняя карта переливающаяся».

