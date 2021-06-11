Вторая научно-исследовательская экспедиция по изучению нарвалов, обитающих в Арктике, отправилась на судне «Михаил Сомов» из Архангельска к архипелагу Земля Франца-Иосифа 10 июня. Организатором выступает компания «Газпром нефть», а исследования планируется проводить с использованием новых технологий, в частности беспилотников.

Научная программа «Газпром нефти» реализуется в партнерстве с Институтом проблем экологии и эволюции РАН и включает поиск и наблюдение за группами животных, а также взятие у них проб биопсии. Нарвал был выбран в качестве объекта для изучения, потому что сильнее других китообразных восприимчив к экологическому состоянию ареала своего обитания.

Руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН Ольга Шпак рассказала, что будут проведены авиационные и судовые наблюдения для оценки распределения и социальной структуры группировок нарвалов, а также белух и других морских млекопитающих. Также планируется собрать пробы генетического материала для исследования популяционной структуры, провести фото- и видеосъемку животных для уточнения половозрастного состава. На основе данных двух экспедиций будет разработана научная программа по сохранению нарвала и среды его обитания. «В перспективе после апробации планируется ее представление вплоть до принятия «полярными державами» в качестве международного стандарта», — отметила она.



«Арктика — уникальный по климатическим и природным условиям регион, являющийся для нашей компании стратегическим, — прокомментировал член правления «Газпром нефти», инициатор и куратор проекта «Нарвал» Александр Дыбаль. — Инновационные разработки компании — беспилотный транспорт, система видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта и другие — позволят вывести изучение и сохранение нарвала на новый уровень».

