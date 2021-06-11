Петербургская погода расскажет горожанам «анекдот» про жаркую неделю с дождливым финалом

«Сегодня начинает затягивать. Зона с осадками подойдёт к ночи, после чего в городе пройдут кратковременные дожди. Завтра днём с перерывами, но к вечеру опять подойдёт атмосферный фронт с запада, который будет более активный. Он заявит о себе в воскресенье, 13 июня. В этот день вероятны ливни и грозы», — сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 июня.



По его словам, температура воздуха в выходные составит 21–23 градуса. При этом не исключено, что из-за туч время от времени будет выходить солнце.

