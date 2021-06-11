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Петербургская погода расскажет горожанам «анекдот» про жаркую неделю с дождливым финалом

Петербургский синоптик рассказал о прогнозе погоды на предстоящие выходные

Рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что коварная петербургская погода резко сменит курс в преддверии выходных. После невыносимой жары, с которой горожане были вынуждены справляться последние пять дней, в прогнозе — дожди.

«Сегодня начинает затягивать. Зона с осадками подойдёт к ночи, после чего в городе пройдут кратковременные дожди. Завтра днём с перерывами, но к вечеру опять подойдёт атмосферный фронт с запада, который будет более активный. Он заявит о себе в воскресенье, 13 июня. В этот день вероятны ливни и грозы», — сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов 11 июня.

По его словам, температура воздуха в выходные составит 21–23 градуса. При этом не исключено, что из-за туч время от времени будет выходить солнце.

Колесов также отметил, что пасмурная погода ожидается и в начале будущей недели. «После этого снова прогрев: до 25 градусов и выше», — сказал главный синоптик Петербурга.

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Комментарии (7)

Strelets 77
+ 25 это не жара, хорошее лето. А вот к следующим выходным вероятно около + 30.
Елена Владимирова
Да не такая уж невыносимая жара. Даже совсем не жара..
Juli777
К выходным дожди. Все как всегда)
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