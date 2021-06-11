Защищай и властвуй. Почему в Петербурге будут дорожать услуги охранников в школах и детсадах

Фото: Юрий Мартьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Хотя участники рынка жалуются на низкую рентабельность этого бизнеса, уровень прибыли в их отчетности на весьма высоком уровне.

По данным комитета по образованию, сейчас в Петербурге 93 ЧОПа охраняют 2640 объектов образования. Поскольку многие учреждения заказывают не одну услугу, а несколько, в открытых источниках «Фонтанке» удалось отыскать 3335 действующих контрактов. Речь не только о школах, гимназиях, лицеях и детских садах, но и о дополнительном образовании (музыкальные и спортивные школы), колледжах и образовательных центрах. Общая стоимость их охраны — 4,05 млрд рублей.



Лидерами на рынке охранных предприятий, обслуживающих образовательные учреждения, стали четыре компании, суммарный объем заказов от школ и садов у которых перевалил за 1,75 млрд рублей — почти половина от всего объема.

Так, ООО «ОО "ЗВЕЗДОЧЁТ"», принадлежащее Надежде Маркеловой, заработало на договорах со школами, гимназиями и т. д. около 507 млн рублей. У ООО «ОП "КАРДИНАЛ"» Елены Юриковой — 426 млн рублей. Две организации, ООО «ОП "ОН ЛАЙН"» и ООО «ОП "ЛОЦИЯ"», которыми владеет Ирина Успенская, получили контрактов на 411 и 398 млн соответственно.



В процессе анализа документов встречались как большие сделки (от 3 млн), так и сравнительно мелкие (около 1 млн). Крупные контракты (самый большой — на охрану гимназии № 642 сразу на 23,2 млн рублей), как правило, растягиваются на 2–3 года — для образовательных учреждений это весьма частая практика. Небольшие же заключаются на один год. Основная разница в стоимости охраны школ и садиков объясняется количеством постов охраны. В учреждениях, которые объединяют несколько учебных площадок, число постов достигает 7–8 штук. Примечательно, что главные лидеры списка заработали свои миллионы именно за счет стоимости контрактов, а не их числа.



Однако есть и те, кто взял количеством. К примеру, у «Росохраны-телеком» более 1,5 тысячи контрактов. В основном — на обслуживание тревожных кнопок, то есть небольших договоров стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. В целом набежало более чем на 200 млн рублей, и это шестое место в списке.

Стоимость одного охранного поста в школе за год варьируется (в среднем) от 1 до 2 млн рублей. Такой разброс объясняется тем, что одни посты работают по 12 часов (они дешевле), а другие — круглосуточно. Например, для охраны школы № 296 Фрунзенского района требуется три круглосуточных круглогодичных поста. ООО «ОП "СИСТЕМА"» предоставляет их учреждению примерно за 6 млн в год. При этом стоимость часа работы одного поста составляет около 230 рублей — это нормальный показатель на рынке.



Похожие цифры можно найти и во многих других контрактах. Например, ООО «ОП "ОН ЛАЙН"» охраняет гимназию № 642 Василеостровского района примерно за 11,7 млн рублей в год. Гимназии требуется 7 постов, 6 из которых работают круглосуточно 366 дней в году, а 1 — только в дневное время с 8:00 до 22:00. Стоимость дневного поста — 208 рублей в час, а ночного — 230 рублей. 12-часовая охрана — это чаще всего КПП (контрольно-пропускные пункты), которые работают весь год, за исключением праздников и выходных.



Но есть и такие фирмы, которые получают заказы чуть ли не на треть больше, чем их коллеги по рынку, — по 280 рублей, как у ОП «Лидер», за охрану одной из самых новых и востребованных в городе школ № 777. А например, ООО «ОП "ЛОЦИЯ"» в Курортном районе берёт за час 12-часовой охраны около 340 рублей. Чем объясняются эти цифры, из техзадания непонятно.

Одними охранными постами школы не обходятся. Часто услуги по предоставлению «тревожной кнопки», установке камер видеонаблюдения и прочие нюансы оплачиваются отдельно.

По словам одного из источников на рынке, за минувшие два года расценки на охрану учреждений выросли в полтора раза. Надежда Маркелова, учредитель ООО «ОО "Звездочёт"» (лидер рейтинга) в беседе с «Фонтанкой» подтвердила, что стоимость охраны действительно растёт. Однако предпринимательница связала это, скорее, не с повышением требований к охране, а с общим подорожанием товаров и услуг.

В комитете по образованию «Фонтанке» объяснили, что постановлением Правительства РФ № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)...» в 2019 году был установлен единый стандарт охраны образовательных учреждений. «Все образовательные учреждения города были переведены на профессиональную охрану. То есть на конкурсной основе учредителями (администрациями районов, комитетами и др.) были выбраны частные охранные предприятия, которые и обеспечивают физическую охрану школ, детских садов и других объектов образования», — объяснили в комитете. Ситуация, как в казанской школе № 175, которая оказалась в центре недавней трагедии, когда на охрану должны были собирать деньги сами родители, в Петербурге просто невозможна. При этом сами учреждения не могут поменять форму охраны, возможна только замена самого ЧОПа по решению учредителя, если этот ЧОП, например, нарушает условия договора, не продлил лицензию и т. д.



Суть постановления № 1006 — в разделении всех объектов на четыре категории, в зависимости от числа учащихся и стоимости их имущества, которые потенциально могут пострадать при теракте. Чем выше категория, тем более серьезные меры по физической и технической охране должны приниматься, вплоть до установки противотаранных заграждений. Большинство городских образовательных учреждений укладываются во вторую и третью категории. Однако самые крупные школы, где одновременно могут находиться до 1,5 тысячи учеников и педагогов, отнесены к самой высокой категории. Именно выполнение дополнительных требований к защите школ и садиков и приводит к росту расходов.

На сегодняшний день определение начальной максимальной цены контракта (НМЦК) для оказания охранных услуг охраны закреплено на законодательном уровне (по 44 ФЗ). Расчёт производится из показателей МРОТ. На финальную стоимость контрактов и итоги конкурса влияют неценовые показатели, которые тоже закреплены законом.

Например, если объект подпадает под требования к антитеррористической защищенности, в лицензии охранной организации должен быть «открыт» соответствующий пункт. Далеко не все компании могут этим похвастаться, как и не все из них располагают достаточным количеством охранников или мобильными группами. Однако это во многом определяет, сколько баллов на конкурсе получит охранное предприятие. Там, где роль неценовых показателей велика, цена контрактов практически не снижается из-за низкой конкуренции. К тому же не все охранные предприятия способны корректно подготовить документацию для участия в торгах и не все заинтересованы в этом: постовая охрана считается низкорентабельной деятельностью. Большая часть стоимости контракта уходит на выплату зарплаты охранникам, говорят представители охранного рынка. Хотя реальная жизнь этот тезис зачастую опровергает.



Суммарная выручка топ-5 в списке школьных охранников — 1,37 млрд рублей. Чистая прибыль — за тяжелый для отрасли 2020 год — 325 млн. То есть средняя рентабельность по выручке — 24%. А у пары «Он лайн» и «Лоция» — и вовсе под 50%.

Кстати, несмотря на общего владельца и даже общий адрес регистрации, эти две фирмы регулярно боролись друг с другом за крупные контракты. С 2015 по 2017 год в архиве сайта госзакупок значится 53 таких примера, и еще с десяток раз отмечено их соперничество с также принадлежащему Ирине Успенской ОП «Рейдер». В чем смысл таких телодвижений, «Фонтанка» попыталась узнать из первых уст. Однако, телефон Успенской, который она оставляла при регистрации своих фирм, теперь принадлежит совсем другому человеку, известный «Фонтанке» номер гендиректора «Он лайна» вне зоны доступа, а просьба корреспондента к секретарю «Лоции» связать с ее руководителем, осталась без ответа.

Вопрос лидерства на рынке не так однозначен. Занимающий сейчас вторую строчку «Кардинал» может потерять заметную часть своих крупных контрактов, ведь с конца 2020 года компания (то в качестве истца, чтобы вернуть деньги, то в качестве ответчика, по поводу расторжения контрактов) судится с детскими садами и школами Невского района. Фирма выигрывает дела, но заказчиков теряет.



Кстати, «Кардинал» еще недавно носил более говорящее рынку охрану название — ООО «ОП «Магистраль» и был «прописан» на адресу Красного Текстильщика, 10–12. Такие подсказки знающим людям четко указывают: речь о выходцах из группы охранных компаний, которая дала старт империи предпринимателя Дмитрия Михальченко и его могущественных покровителей. Правда, после того, как ему не по своей воле пришлось отойти от дел, бизнес по охране детских учреждений перешел под контроль бывших подчиненных Михальченко https://www.fontanka.ru/2020/02/18/065/.

Нынешняя система охраны школы неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию услуг частных компаний: за счет инфляции, роста МРОТ и пр. Представители крупнейших охранных компаний города выступают с предложениями сэкономить за счет отказа, к примеру, от охраны по ночам и на каникулах. Ведь очевидно, что когда в школе нет детей, террористическая угроза там минимальна, а значит, и нет смысла тратиться на ее предотвращение. На этом, уверены охранники, бюджет города мог бы сэкономить более миллиарда в год. Однако действующие сейчас правила не учитывают этого нюанса, и изменений в системе охраны объектов пока не предвидится.

Денис Лебедев, Маргарита Алеева, «Фонтанки.ру»

