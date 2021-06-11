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Водитель автобуса при выезде с заправки на Горском шоссе погубил пенсионера, не пропустив его

Пенсионер погиб в ДТП с автобусом, выезжавшим с заправки в Петербурге

Тяжелая авария с участием служебного автобуса предприятия произошла в Выборгском районе Петербурга. Погиб водитель легкового автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке», 10 июня в 6:55 51-летний житель Сестрорецка, управляя автобусом ПАЗ, принадлежащим ОАО «Сварочно-монтажный трест», выезжал с территории АЗС «Татнефть» налево на Горское шоссе и не пропустил ехавший по главной Chevrolet Cobalt. В результате автобус буквально залез легковой машине на капот.

За рулем «Шевроле» был 74-летний пенсионер из Петербурга. От полученных травм мужчина скончался.

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Комментарии (3)

Local
Ремень,подушка?
Батарейкин
Хреновые у вас пейсатели, Фъ! Из заголовка всё наоборот выходит!
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