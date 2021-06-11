Тяжелая авария с участием служебного автобуса предприятия произошла в Выборгском районе Петербурга. Погиб водитель легкового автомобиля.
Как стало известно «Фонтанке», 10 июня в 6:55 51-летний житель Сестрорецка, управляя автобусом ПАЗ, принадлежащим ОАО «Сварочно-монтажный трест», выезжал с территории АЗС «Татнефть» налево на Горское шоссе и не пропустил ехавший по главной Chevrolet Cobalt. В результате автобус буквально залез легковой машине на капот.
За рулем «Шевроле» был 74-летний пенсионер из Петербурга. От полученных травм мужчина скончался.