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Социальное такси для пернатых. Ленивый петербургский голубь прокатился с ветерком на крыше «Хёндэ»

В Петербурге голубь катается по дороге на машине

Петербуржцы стали свидетелями перевоплощения голубя в «зайца». Пернатый лентяй устал махать крыльями и присел на находящийся в движении автомобиль.

Видеозапись утром 11 июня опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По словам автора ролика, он был снял на проспекте Маршала Жукова. Птица присела на крышу красного «Хёндэ Соляриса». Голубиным перевозчиком выступила ни о чём не подозревавшая женщина. Судя по кадрам, пассажир чувствовал себя весьма комфортно, несмотря на большую скорость, с которой ехала машина.

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Комментарии (2)

Елена31101977
Голубь-автостопщик.)
hal9000
Это ведьма...а голубь эт ее муж ..она его превратила в голубя пока он спал..
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