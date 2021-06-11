Петербуржцы стали свидетелями перевоплощения голубя в «зайца». Пернатый лентяй устал махать крыльями и присел на находящийся в движении автомобиль.
Видеозапись утром 11 июня опубликована в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По словам автора ролика, он был снял на проспекте Маршала Жукова. Птица присела на крышу красного «Хёндэ Соляриса». Голубиным перевозчиком выступила ни о чём не подозревавшая женщина. Судя по кадрам, пассажир чувствовал себя весьма комфортно, несмотря на большую скорость, с которой ехала машина.