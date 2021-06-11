«Спутник V» как пропуск на Карибы. Американские круизные лайнеры возьмут на борт привитых россиян

«В США после 15-месячного перерыва стартуют круизы, в которые уже сейчас могут отправиться наши соотечественники», — сообщает 11 июня АТОР.



Американский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил морские круизы по Карибам только при условии 95-процентной вакцинации пассажиров. Перевозчики, в свою очередь, приняли решение принимать англоязычные сертификаты о вакцинации препаратами, которые одобрены ВОЗ или страной, откуда прибыл турист.



Первый круиз запустят 26 июня из Майами.



Россияне сейчас могут попасть в США только по действующим туристическим визам, которые пока не выдают. Также необходимо сделать тест на коронавирус до и после поездки.

