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«Спутник V» как пропуск на Карибы. Американские круизные лайнеры возьмут на борт привитых россиян

Круизные компании из США пообещали пускать на борт вакцинированных от COVID-19 россиян

«В США после 15-месячного перерыва стартуют круизы, в которые уже сейчас могут отправиться наши соотечественники», — сообщает 11 июня АТОР.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил морские круизы по Карибам только при условии 95-процентной вакцинации пассажиров. Перевозчики, в свою очередь, приняли решение принимать англоязычные сертификаты о вакцинации препаратами, которые одобрены ВОЗ или страной, откуда прибыл турист.

Первый круиз запустят 26 июня из Майами.

Россияне сейчас могут попасть в США только по действующим туристическим визам, которые пока не выдают. Также необходимо сделать тест на коронавирус до и после поездки.

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