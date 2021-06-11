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На КАД в Петербурге столкнулись грузовые и легковые машины, двое пострадавших

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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До утра 11 июня стояли на КАД участники массовой аварии.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 45-м километре внешнего кольца произошло ещё в 23:40. По предварительным данным, столкнулись два грузовика и четыре легковых автомобиля. Пострадали два человека. «Причины и обстоятельства устанавливают правоохранители. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего ДТП нет», — отмечается в сообщении.

«Я сорок минут в пробке у этого ДТП стоял, с полуночи и до без двадцати час ночи. Проезд был только в одну полосу, самую левую, ну и, естественно, с [обочечниками] там в этот ряд толкалось пять рядов, — рассказывает подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». — Я не знаю, насколько правда, но в пробке говорили, что сильно заранее там было более мелкое ДТП, аварийные машины стояли долго, что и спровоцировало более крупное».

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="io-leave-page _" target="_blank">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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