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«И уеду куда-нибудь». Волгоградские полицейские показали погоню за водителем самодельного кабриолета

Водитель ВАЗа без крыши задержан под Волгоградом при попытке дать взятку

В Волгоградской области сотрудникам ДПС пришлось преследовать автомобилиста, который демонстративно проигнорировал их попытку познакомиться. Видеозапись 11 июня публикует «МВД Медиа». Изюминка ролика — самодельный кабриолет.

Фото: mvd
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Продуваемую насквозь «шестёрку» полицейские заметили летним вечером на федеральной автодороге «Сызрань — Саратов — Волгоград». Сотрудники ДПС потребовали от водителя машины остановиться. Что именно он нарушил, в сообщении ведомства не уточняется. Автомобилист их требование проигнорировал и нажал на газ. Началась погоня.

«Уходя от преследования, гражданин не давал патрульному автомобилю обогнать себя, нарушал правила дорожного движения, совершая опасные манёвры и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — описали дальнейшие события в МВД РФ.

Остановить автомобиль не удалось даже после того, как полицейский произвёл из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. Самодельный кабриолет прекратил движение с тремя простреленными колёсами.

mvd

За рулём «шестёрки» находился 48-летний житель Саратовской области. Срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в 2017 году, а на автомобиле, как оказалось, были установлены подложные номера. Собравшийся «букет» из нарушений задержанный решил разбавить, предложив полицейским взятку в 6 тысяч рублей.

«Данный факт был задокументирован. Материалы направлены в следственные органы. Транспортное средство помещено на штрафстоянку», — рассказали о финале этой истории в МВД РФ.

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Комментарии (4)

DEMOMON
Рафик делает вид, что не виновен. )
Abu-Denis
После погони, траты патронов и шума на весь район менты восприняли такую сумму как намеренное оскорбление.
hal9000
А мона на задние сиденья второй двигатель поставить и лопасти от вертолета..по воздуху от погони спокойно уйдешь...
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