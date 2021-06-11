В Волгоградской области сотрудникам ДПС пришлось преследовать автомобилиста, который демонстративно проигнорировал их попытку познакомиться. Видеозапись 11 июня публикует «МВД Медиа». Изюминка ролика — самодельный кабриолет.

Продуваемую насквозь «шестёрку» полицейские заметили летним вечером на федеральной автодороге «Сызрань — Саратов — Волгоград». Сотрудники ДПС потребовали от водителя машины остановиться. Что именно он нарушил, в сообщении ведомства не уточняется. Автомобилист их требование проигнорировал и нажал на газ. Началась погоня.

«Уходя от преследования, гражданин не давал патрульному автомобилю обогнать себя, нарушал правила дорожного движения, совершая опасные манёвры и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — описали дальнейшие события в МВД РФ.



Остановить автомобиль не удалось даже после того, как полицейский произвёл из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. Самодельный кабриолет прекратил движение с тремя простреленными колёсами.