В Волгоградской области сотрудникам ДПС пришлось преследовать автомобилиста, который демонстративно проигнорировал их попытку познакомиться. Видеозапись 11 июня публикует «МВД Медиа». Изюминка ролика — самодельный кабриолет.
Продуваемую насквозь «шестёрку» полицейские заметили летним вечером на федеральной автодороге «Сызрань — Саратов — Волгоград». Сотрудники ДПС потребовали от водителя машины остановиться. Что именно он нарушил, в сообщении ведомства не уточняется. Автомобилист их требование проигнорировал и нажал на газ. Началась погоня.
«Уходя от преследования, гражданин не давал патрульному автомобилю обогнать себя, нарушал правила дорожного движения, совершая опасные манёвры и создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — описали дальнейшие события в МВД РФ.
Остановить автомобиль не удалось даже после того, как полицейский произвёл из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. Самодельный кабриолет прекратил движение с тремя простреленными колёсами.
За рулём «шестёрки» находился 48-летний житель Саратовской области. Срок действия его водительского удостоверения истёк ещё в 2017 году, а на автомобиле, как оказалось, были установлены подложные номера. Собравшийся «букет» из нарушений задержанный решил разбавить, предложив полицейским взятку в 6 тысяч рублей.
«Данный факт был задокументирован. Материалы направлены в следственные органы. Транспортное средство помещено на штрафстоянку», — рассказали о финале этой истории в МВД РФ.