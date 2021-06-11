Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 7:26 (6:26 мск) у села Рассвет в Наримановском районе, рядом с Волгой, столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль.



«Каспий Инфо» пишет, что в результате ДТП с «Газелью Next» и ВАЗ-2110 пострадали десять человек. Шестеро доставлены в две больницы.