Тяжёлое ДТП произошло утром 11 июня в Астраханской области.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 7:26 (6:26 мск) у села Рассвет в Наримановском районе, рядом с Волгой, столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль.
«Каспий Инфо» пишет, что в результате ДТП с «Газелью Next» и ВАЗ-2110 пострадали десять человек. Шестеро доставлены в две больницы.
На кадрах очевидцев с места аварии в соцсетях видно, что микроавтобус съехал в кювет, а легковая машина получила очень сильные повреждения. Дорога усеяна обломками. При этом в ГУ МЧС отмечают, что движение открыто.