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ВАЗ будто прошёл мясорубку под Астраханью. Много раненых

В ДТП с «Газелью» в Астраханской области пострадали 10 человек

Тяжёлое ДТП произошло утром 11 июня в Астраханской области.

Фото: 30.mchs.gov.ru
Фото: Аварии Астрахань / vk.com/avaria30
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Как сообщает региональное ГУ МЧС, в 7:26 (6:26 мск) у села Рассвет в Наримановском районе, рядом с Волгой, столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль.

«Каспий Инфо» пишет, что в результате ДТП с «Газелью Next» и ВАЗ-2110 пострадали десять человек. Шестеро доставлены в две больницы.

На кадрах очевидцев с места аварии в соцсетях видно, что микроавтобус съехал в кювет, а легковая машина получила очень сильные повреждения. Дорога усеяна обломками. При этом в ГУ МЧС отмечают, что движение открыто.

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Комментарии (2)

DEMOMON
Кто ж там так накосячил? Не, ну понятно, трасса прямая, грех не разогнаться. Но в меру.
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