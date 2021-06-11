Разработчики придумали, зачем нужен искусственный разум. Чтобы искать ямы на дорогах

Нейросеть будет учиться определять не только неровности на дороге, но и рассчитывать их глубину.



Как сообщает 11 июня ТАСС, компания «Билайн» совместно с одним из регионов России собирается запустить пилотный проект. Дороги общего пользования будут фотографировать с помощью дронов, а затем нейронная сеть оценит кадры и определит, где есть ямы.



«ИИ [искусственный интеллект] способен систематизировать и анализировать большие объемы данных и существенно сокращать время на принятие важных решений. Мы планируем использовать нейросеть для поиска ям на дорогах общего пользования. Это позволит быстрее искать неровности, классифицировать их и тем самым снизить аварийность. Пилотный проект с одним из регионов России запустится уже в ближайшее время», — рассказали в компании.

