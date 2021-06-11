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Где в России самое большое неравенство доходов: Петербург здесь далеко не первый

В Москве богатые зарабатывают в 8,7 раза больше бедных, в Петербурге — в 8,1 раза

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тысячи рублей в месяц. За этой цифрой стоит серьёзное расслоение. 20% граждан получали в месяц около 82,5 тысячи рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян выживала на 9,88 тысячи. То есть первая группа получала в 8,4 раза больше денег, чем вторая.

Результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza публикуют 11 июня «Известия». Лидерами по неравенству доходов населения в 2020 году стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. В ЯНАО самая обеспеченная группа населения получает в 10,2 раза больше (215,9 тысячи против 21,2 тысячи рублей). В Москве разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей). В антирейтинг попал и Санкт-Петербург с разрывом 8,1 раза. 42% наиболее обеспеченных россиян проживают в Москве, 8,8% — в Подмосковье и чуть больше 7% — в Санкт-Петербурге.

На 20% обеспеченных россиян в прошлом году пришлось около 46,2% совокупных доходов населения, а на 20% самых бедных — 5,5%. При этом по сравнению с доковидным периодом неравенство немного сгладилось: в 2019 году доходы бедных и богатых отличались в 8,8 раза. Это произошло благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета, поясняют эксперты. Неравенство доходов, по их словам, ниже в субъектах, где превалирует традиционный жизненный уклад, а выше — где ярко выражена добывающая направленность экономики и присутствует высокая концентрация благосостояния населения. Неравенство в России сформировалось в 1990-х годах, в период трансформации экономики и приватизации собственности, и с тех пор заметных изменений не произошло.

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