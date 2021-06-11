Где в России самое большое неравенство доходов: Петербург здесь далеко не первый

Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35,7 тысячи рублей в месяц. За этой цифрой стоит серьёзное расслоение. 20% граждан получали в месяц около 82,5 тысячи рублей, а пятая часть наименее обеспеченных россиян выживала на 9,88 тысячи. То есть первая группа получала в 8,4 раза больше денег, чем вторая.



Результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza публикуют 11 июня «Известия». Лидерами по неравенству доходов населения в 2020 году стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин. В ЯНАО самая обеспеченная группа населения получает в 10,2 раза больше (215,9 тысячи против 21,2 тысячи рублей). В Москве разрыв между богатыми и бедными составил 8,7 раза (177,3 тысячи против 20,3 тысячи рублей). В антирейтинг попал и Санкт-Петербург с разрывом 8,1 раза. 42% наиболее обеспеченных россиян проживают в Москве, 8,8% — в Подмосковье и чуть больше 7% — в Санкт-Петербурге.

