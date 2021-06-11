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Когда старым «Жигулям» можно позавидовать. На Московском — купальный сезон

В Петербурге автомобиль съехал в канаву

Зелёный ВАЗ спрятался от жары среди зелёных водорослей в Московском районе Петербурга.

На повороте с Московского шоссе к гипермаркету «Лента» «Жигули» съехали в кювет и ушли под воду, сообщают 11 июня очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Ограничители вдоль дороги его не спасли.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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На фото — уже последствия аварии. Информации об обстоятельствах и пострадавших нет.

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