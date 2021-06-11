Сингапурские учёные совместно с коллегами из Китая, Германии и Великобритании создали таракана-киборга, способного перемещаться по заданному маршруту и находить на своём пути людей. Об этом со ссылкой на описание их научной разработки 10 июня сообщает издание N+1.



Группа инженеров разработала специальный «рюкзачок», который крепится на спину мадагаскарского таракана и позволяет управлять им при помощи электростимуляции. В нём также есть инфракрасная камера и алгоритм навигации, с помощью которого киборга можно использовать для поиска людей по излучаемому ими теплу.