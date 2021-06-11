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Учёные создали таракана-киборга, способного искать людей. Его сила в особом «рюкзачке»

Таракан-киборг с рюкзачком поможет при поиске людей

Сингапурские учёные совместно с коллегами из Китая, Германии и Великобритании создали таракана-киборга, способного перемещаться по заданному маршруту и находить на своём пути людей. Об этом со ссылкой на описание их научной разработки 10 июня сообщает издание N+1.

Группа инженеров разработала специальный «рюкзачок», который крепится на спину мадагаскарского таракана и позволяет управлять им при помощи электростимуляции. В нём также есть инфракрасная камера и алгоритм навигации, с помощью которого киборга можно использовать для поиска людей по излучаемому ими теплу.

Свою разработку учёные уже опробовали, проведя ряд экспериментов, в основе которых лежала симуляция поисково-спасательной операции. Таракана-киборга запустили на пол с расставленными высокими и низкими препятствиями и несколькими точками, представляющими интерес для спасателей, в некоторых из них были люди. В результате подопытный обошёл все точки, успешно определив, в каких из них находились люди, а не другие тёплые предметы — такие, как микроволновая печь.

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