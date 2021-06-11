Оттолкнулись — и вперед. Малый бизнес ищет пути развития после пандемии

Хоть государственные и банковские инструменты поддержки помогли многим выплыть, посодействовала и гибкость при переходе на цифровые каналы работы, но есть еще ряд не закрытых для малого бизнеса вопросов. Участники рынка, представители банков и организаций поддержки обсудили положение дел на круглом столе «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс».

По данным налоговой, на начало мая в предприятиях малого и среднего бизнеса Петербурга числится 1,069 млн работников. Это 351,4 тысячи компаний, что на 21 тыс. меньше, чем год назад, сообщил директор СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» Лев Кузнецов. Всего на 1 мая в городе работает 165 тысяч ИП — это меньше чем в 2020 году. При этом в 2020 году создано 29,8 тысяч новых ИП, а 34 тысячи прекратили свое существование.

— Некоторые предприятия еще не вышли на прежние объемы выручки, но уже видно, что уровень инвестиций растет, — заявил Александр Хайкинсон , директор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — 2020 год для многих стал толчком к развитию, когда за счет быстрой адаптации и запуска новых форматов работы с клиентами можно было увеличить свою долю на рынке или вывести новые продукты и услуги.

— Также стоит отметить, что ежегодно в августе происходит резкое снижение количества субъектов МСБ — из-за ежегодного обновления ФНС России базы Единого реестра субъектов МСП, — отметил Лев Кузнецов . — При очередном обновлении реестра налоговики выясняют, соответствуют ли предприниматели критериям малого и среднего бизнеса. Если нет, то организацию исключают из реестра МСП. Статуса субъекта МСП можно лишиться, если не вовремя предоставлять налоговую отчетность и несвоевременно уплачивать налоги и страховые взносы. За 2020 создали 46 тыс. компаний, а прекратили деятельность 91 тысяча.

Новые компании продолжают появляться. За первые четыре месяца этого года возникли 19 917 коммерческих организаций и ИП. Это на 27% больше, чем за тот же период минувшего года, но на 11% меньше, чем за первые четыре месяца 2019 года. При этом за полный год в Петербурге зарегистрировались 107 239 самозанятых — по этому показателю город занимает одну из лидирующих позиций среди регионов.

Также есть кооперационная помощь — например, можно принять участие в биржах поставщиков, которые предлагают малому бизнесу заказы крупнейших компаний России. За 2020 год были заключены контракты на общую сумму 1 млрд руб. Центр развития и поддержки предпринимательства консультирует бизнес по вопросам согласования городской земли под бесплатное размещение летних кафе. Кроме того, в Санкт-Петербурге запущен проект «Городской акселератор» — с апреля подано уже более 2,5 тысяч заявок. По словам Льва Кузнецова, участие в акселераторе позволяет воспользоваться рядом цифровых сервисов совершенно бесплатно: выход на маркетплейсы, оптимизация расходов, автоматизация бизнеса, продвижение и т.д.

Лев Кузнецов отметил основные меры поддержки малого бизнеса в Петербурге — налоговые, имущественные и финансовые. Из имущественных на 26 мая подано 3,6 тысяч заявок на освобождение от арендной платы (предоставлено освобождение по более чем 1500 договоров), на отсрочку аренды — 3900 заявлений (представлена она более чем 500 арендаторам).

— В прошлом году мы подготовили программы помощи и поддержки предпринимателей, — сообщила Ирина Абрамович , региональный управляющий Росбанка по работе с малым бизнесом в Северо-Западном федеральном округе . — Еще до введения регуляторных кредитных каникул проактивно предлагали реструктуризации и отрабатывали всех заемщиков в индивидуальном порядке. Впоследствии оперативно принятые государством и ЦБ меры по специальным подходам к резервированию помогли банкам в этой задаче. Все это позволило нам сохранить качество портфеля под управлением и помочь предпринимателям преодолеть трудные времена. На сегодняшний день 60% всех заемщиков Росбанка, воспользовавшихся реструктуризацией в период пандемии, уже погасили свою задолженность. 90% сумели восстановить или возобновить деятельность и вернулись в стандартные графики платежей по кредитам. Мы стараемся подстроиться под потребности компаний и предложить программы кредитования, максимально подходящие под специфику работы и цели предпринимателей. Росбанк, например, не взимает комиссии за выдачу и досрочное погашение кредита, а график выплат можно оформить с отсрочкой погашения основного долга до 6 месяцев. В этом году мы решили ускорить выдачу кредитов, продолжаем совершенствовать скоринговые процедуры — действующие клиенты банка быстрее получают кредиты на пополнение оборотных средств и залоговые кредиты.

Собственно же антикризисная помощь сегменту от города за 2020–2022 должна составить 33,8 млрд рублей. Банки, со своей стороны, предлагают свои механизмы.

— Если прошлый год мы начинали с отмены ЕНВД, то этот — с обязательной маркировки и чипирования почти всех производственных промышленных товаров, — сказал омбудсмен. — Если прибыль у предприятия в год, например, 60 млн, то на новое оборудование для маркировки надо потратить 120 млн, на сами марки — еще 70 млн. Как в таких условиях можно развиваться бизнесу? Кроме того, много проблем с платформой «Честный знак», где обязаны регистрироваться все участники оборота маркированной продукции. Особенно сложно нововведения даются немолодым предпринимателям, давно начинавшим свой бизнес, им трудно перестроиться и освоить технологические новшества.

Тем не менее, ситуация с бизнесом двоякая. С одной стороны, институтов поддержки становится все больше, с другой — введение новых норм просто убирает какое-то количество предприятий с рынка, в том числе и давних проверенных игроков, полагает Александр Абросимов , уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге. Проблема возрастающей контрольной и учетной нагрузки на бизнес перешла и на этот год.

— Именно сегмент среднего бизнеса в апреле показал наибольший рост такого показателя индекса, как продажи, — отметил Игорь Петров , заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ . — В то же время уровень инвестиций в развитие бизнеса пока еще оценивается как недостаточный. Одним из драйверов остаются кредиты по льготной программе «1764». Недавно в нее были внесены изменения: срок финансирования на оборотные кредиты теперь составляет не более 12 месяцев, а на инвестиционные кредиты — 5 лет.

Как яркий пример он привел фабрику «Скороход», оказавшуюся на грани банкротства, — арендные площади, пандемия, а теперь еще и введение маркировки обувной продукции просто добивают предприятие, подчеркнул Абросимов.



— Государство должно использовать меры контроля и учета товаров с учетом рыночной ситуации, — считает он. — С 1 июля вступает в силу 248-ФЗ о контрольно-надзорной деятельности, где должны прописать главную функцию контроля над бизнесом — не наказание, а профилактика. Например, с введением моратория на проверки, когда в прошлом году отменили около 3000 плановых и 15000 внеплановых проверок бизнеса, ничего страшного не произошло. Это говорит об избыточности требований, о способности бизнеса работать и без постоянного контроля.



Фонд в помощь



В 2020 году в Петербурге удалось сохранить более 12,5 тысяч рабочих мест и предоставить предпринимателям финансовую помощь в объеме 7,3 млрд рублей за счет Фонда содействию кредитования малого и среднего бизнеса. Фонд реализует две основные программы поддержки сектора: предоставление поручительств по кредитам и банковским гарантиям, а также выдача льготных займов. В 2020 году в рамках программы предоставления поручительств поступила 431 заявка от предпринимателей, заключено 318 договоров на общую сумму 4,7 млрд рублей.



— В 2021 году мы уже предоставили 158 поручительств на общую сумму 2,41 млрд рублей, что составляет более половины общего объема поручительств 2020 года, — заявила исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен. — Наблюдается тенденция к увеличению средних сумм поручительства и кредита: в 2021 году они составили 15,2 млн рублей и 36,2 млн рублей соответственно, в 2020 году — 12,8 млн рублей и 33,7 млн рублей.



Таким образом в 2021 году Фонд предоставил 61 займ на общую сумму 237,6 млн рублей. Для сравнения: в 2020 году было предоставлено 168 займов на 574,7 млн рублей. Средняя сумма займа увеличилась на 14%, составив в 2021 году 3,89 млн рублей.



Кроме того, с начала этого года по программе предоставления займов без залога выдано 18 зарплатных займов представителям сферы туризма на общую сумму 44,5 млн рублей, 60 — малому и среднему бизнесу из сферы общепита на общую сумму 189,8 млн рублей, а также 46 займов для возобновления деятельности на 188,9 млн рублей.



Для некоторых отраслей именно продукты Фонда оказались единственной доступной поддержкой.



— Для нашей отрасли ничего подходящего, кроме программ Фонда на поддержку занятости, не нашлось, мы остались за бортом, — отметила Ляля Садыкова, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в индустрии красоты. — В сравнении с другими продуктами, здесь действительно видна лояльность к малому бизнесу, под него выстроен и сбор документов. В целом, кредиты не всегда доступны, а отсрочки по налогам — это всего лишь отложенные долги. Нужны не кредиты, а отмена либо снижение налоговой нагрузки.



Новое поле



Перевооружение экономики увеличивает долю госзаказов. Несмотря на ограничения, рынок госзакупок растет. Как пояснил Сергей Нечушкин, директор департамента малого и среднего бизнеса АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), за 2020 год Петербурге заключили госконтрактов более чем на 2 трлн рублей, а в 2021 году уже более чем на 585 млрд. Малый и средний сегменты активно включаются в программы регионального развития и трансформации отрасли: рост доли МСБ в госзакупках в этом году составил 12%, а до 2024 планируется довести эту долю до 30% от всех контрактов. Для этого государство последнее время стало поддерживать стандартизацию и упрощение доступа МСБ к госзаказу, прозрачность ценообразования и формата участия на рынке госзакупок.



Если у крупных корпораций есть тендерные и юридические подразделения для работы с многостраничными документами госконтрактов, то у мелкого бизнеса нет, что и мешало. Прошлогодний кризис многое поменял: всем пришлось оперативно переходить на цифру — это открыло возможности и для малых компаний. Те, кому раньше было трудно конкурировать в тендерах с крупным бизнесом, оказались в выигрыше за счет гибкости и быстрой перестройки под новые реалии.



— Предприниматели малого и среднего звена знают свое дело, но не очень хорошо владеют юридическими знаниями и формированием отчетов, — считает Нечушкин. — И важно со стороны коммерческих структур, банков и государства упростить это юридическое крючкотворство, сократить количество запросов со стороны государства. Вместе с Федеральным казначейством и Минцифрой Абсолют банк предложил упростить доступ к госзакупкам для МСБ, сделав процесс полностью электронным, без многостраничных документов, где запятая решает судьбу заявки, — и тем самым присоединять МСБ к уже объявленным конкурсам.

Для этого, по мнению эксперта, нужны единые стандарты, чтобы не готовить под каждый конкурс огромные тома документации, а также рейтинг деловой репутации поставщиков. По словам Нечушкина, подобный сервис поможет очень быстро оценивать репутацию и качество исполнения предыдущих контрактов. Отсутствие срыва сроков, пеней и неустоек даст заявителям преимущество и откроет для них рынок госзаказа. Активное вхождение сектора МСБ в госзакупки стало бы уходом от искусственного ограничения к действительно полезному участию, когда важно не освоение денег и не экономия, а именно реализация госконтрактов. Ведь более дешевая школа, которая открылась 1 декабря вместо 1 сентября, — это, конечно, экономия, но и срыв сроков учебного года. А если в контакте задействован не один крупный поставщик, а 20–30 более мелких предприятий, это снижает концентрацию риска, так как промах одного легко восполняется другими участниками контракта. В дальнейшем это позволит перейти от ценовой конкуренции к качеству исполнения контракта, пояснил эксперт.



Естественно, нужна поддержка со стороны банков, чтобы помочь малому бизнесу исполнять эти контракты. Коммерческие структуры увидели перспективы банковских гарантий с учетом ожидаемого в 2021 году роста рынка госконтрактов на 15–17%.

Важно увеличивать долю участия малого и среднего бизнеса в исполнении госзаказа, так как это позволит диверсифицировать этот рынок, считает Игорь Петров из ПСБ.



— Сейчас продукты для участников рынка госзаказа — одно из приоритетных направлений для банка. Одним из наиболее востребованных являются электронные банковские гарантии, а также гарантии и финансирование на исполнение контрактов, в рамках единого лимита, говорит он. Электронные банковские гарантии ПСБ выдает буквально за несколько часов.



Онлайн-переворот



В 2020 году интерес со стороны малого бизнеса к продуктам банков с развитыми сервисами многократно возрос. Это коснулось и микропредприятий. Цифровые сервисы стали очень востребованы: например, более 60% продаж в ПСБ в сегменте МСБ проходят онлайн.



— Мы развили на базе программ господдержки онлайн–кредитование, — заявил Александр Хайкинсон. — До 10 млн сейчас можно получить без залога, поручительства и посещения офиса — буквально по двум документам, — и решение принимается максимум за 4 часа. Это вариации уже существовавших двух наших продуктов — «Без бумаг Контрактный» и «Без бумаг Оборотный», по которым мы сейчас планируем увеличить суммы кредитования. Также банк развивает сервисы, использующие искусственный интеллект: в частности, в прошлом году уже более 40% консультаций клиентов осуществлялись удаленно с помощью чат-бот-поддержки. В дальнейшем мы планируем, что эта доля может увеличиться до 60%. При этом банк сохраняет баланс между дистанционным и «живым» обслуживанием, потому что есть клиенты, которым удобнее и привычнее обсудить свои вопросы и получить консультацию у менеджера.



— Росбанк всегда уделял большое внимание развитию цифровых услуг, — добавила Ирина Абрамович. — Ряд клиентов уже получают весь спектр необходимых услуг только дистанционно: онлайн-регистрация, заявки на кредит, расчетно-кассовое обслуживание, страхование, юридическая и бухгалтерская поддержка. В прошлом году мы предложили клиентам цифровую бизнес-карту. Благодаря возможностям «РОСБАНК Малый бизнес» можно управлять основными финансовыми потоками в режиме 24/7 без привязки к офису. А если у владельца несколько фирм, то функция «мультиклиент» позволяет одному пользователю подключить доступ к нескольким организациям в одном окне. Для удобства начинающих предпринимателей на сайте Росбанка предусмотрен бесплатный сервис, который поможет сэкономить время, деньги и силы при открытии и регистрации ИП или ООО: предоставляете минимум информации, в кратчайшие сроки выезжает курьер с цифровой подписью — и регистрация бизнеса происходит на месте.



С 1 июля меняется порядок выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи: полномочия переходят из удостоверяющих центров в подразделения ФНС, сообщил Сергей Нечушкин. Все договоры перейдут в цифровой вид, что упростит финансовые продукты.



—Также до последнего времени все доверенности были только бумажными, даже если договор подписан ЭКП, — добавил он. — Мы ожидаем появления электронных доверенностей с типовым полномочиями, что упростило бы доступ к банковским продуктам. Сейчас все банки оцифровывают не только первый доступ к клиенту, но и дальнейшее его сопровождение, ведь часто при заключении одного контракта клиенту требуется до 12 разных банковских продуктов.



По словам эксперта, в банке перестали оценивать только официальную отчетность, отстающую минимум на полгода, и делают выводы по контрактам и транзакциям клиента, что более точно оценивает кредитный риск. После такого кредитного скоринга заказчику проще заключить контракт.



Эксперт в области партнерского маркетинга и интернет-рекламы, основатель холдинга интегрированных коммуникаций ADSbase Денис Лагутенко в своей сфере отметил наибольшее увеличение активности в таких направлениях, как e-commerce и финтех. Это связано с тем, что пандемия подтолкнула людей больше покупать онлайн и ускорила процессы перехода к электронным платежам. А значит, новые технологии и продукты нужны прямо сейчас, поскольку со временем спрос на них будет расти. Толчком к развитию традиционно консервативного и богатого банковского сектора также стал поиск свежих рекламных креативов, чтобы выдерживать растущую конкуренцию.



— С корректированием внутренних и внешних бизнес-процессов компании, включая банки, более-менее справились — благодаря тому, что рынок не испытывает недостатка в различных инструментах и сервисах, — сказал он. — Гораздо большей проблемой оказалась высокая конкуренция, уже существовавшая в digital-пространстве. В условиях более динамичной борьбы за внимание аудитории потребность выделиться стала ключевой как для новичков, так и для компаний, устоявшихся в онлайне. Необходимость проводить масштабные креативные кампании повлекла за собой рост маркетинговых, креативных и пиар-отделов и, как следствие, увеличение рекламных бюджетов. Наконец, полная цифровизация бизнеса потребовала пересмотра целевой аудитории, а это, в свою очередь, вылилось в масштабные изменения долгосрочных маркетинговых стратегий. Рекламные интеграции Альфа-Банка с Моргенштерном — самый яркий пример изменения всех этих процессов.



Взгляд вперед



Инструменты субсидирования для пострадавших отраслей позволяют предприятиям получать финансирование по ставкам до 8% — и это ниже, чем стоимость кредитов в среднем за последние пять лет, отметил Александр Хайкинсон из ПСБ.



Как признают эксперты, тренд на повышение ключевой ставки ЦБ повлияет и на рост ставок кредитования, но это будет происходить плавно.



— В 2021 году ожидаемый рост выдачи кредитов у нас составит порядка 30%, учитывая оздоровление и расширение бизнеса, — заявила Ирина Абрамович.



Ляля Садыкова обратила внимание на некое неравенство ИП и самозанятых перед банками и озвучила предложение банкам подумать над беззалоговыми продуктами для ИП. И тот банк, который предложит отраслевые коробочные решения для ИП по разным отраслям — общепита, бьюти и т.д., — выиграет.



— Все внимание государства сейчас на самозанятых, у банков полно продуктов для них, которые можно получить почти моментально, — отметила она. — Получается, у нас самозанятые — словно мальчик на велосипеде, который едет на красный, а остальные участники движения должны под него подстраиваться.



Сергей Нечушкин обратил внимание на возрастающую роль прозрачности в отчетности. Все банки считают стоимость рисков. И чем больше информации по клиентам в открытом доступе, чем прозрачнее клиент — тем дешевле ему обходится кредит, будь то ИП или фрилансер. Информация о деятельности компании в открытых источниках дает банку возможность быстрее построить скоринговую модель, оценить клиента и упростить доступ МСБ к деньгам и к госзаказу.

— Пандемия тяжело ударила по отраслям, которые изначально базировались в офлайне, — подытожил Денис Лагутенко. — Такие компании ожидают поддержки и теоретически могут получить её по трём направлениям. В первую очередь, это более лояльные условия кредитования среднего и малого бизнеса, что может создать win-win ситуацию как для самого бизнеса, так и для банков. Во-вторых, это господдержка — налоговые субсидии и льготы. И наконец, это привлечение инвестиций и поддержка инвестфондов. Недавно вице-президент фонда «Сколково» Константин Паршин заявил об увеличении числа заявок от IT-стартапов примерно в два раза, а это больше 70 проектов в неделю.



В целом, эксперт отметил, что в условиях изменившейся бизнес-парадигмы запустить онлайн-бизнес стало проще, чем перевести его из офлайна. А значит, можно предположить, что в ближайшем будущем число технологических стартапов будет только расти.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»

