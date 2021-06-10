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Израиль стал первой в мире страной, в которой запретили продажу изделий из меха

В Израиле запретили продажу изделий из меха. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль. Об этом 10 июня сообщает The Jerusalem Post.

Запрет начнет действовать в декабре 2021 года. При этом сохранится разрешение использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах. Зоозащитники добивались этих изменений с 2009 года.

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха в масштабах всей страны. Ранее на региональном уровне подобный запрет первой ввела Калифорния в 2019 году.

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Комментарии (7)

Гражданкa
а кожа? ремни, обувь, шляпы, куртки, сумки, кошельки наконец?
AlBerkut
Гыг... А из натуральной кожи можно? А в чём таки принципиальная разница, кроме степени волосатости, между мехом и кожей? 🤔

Ну теперь ещё им осталось запретить еду из мяса животных, не, лучше еду из живых существ (любых) и норм будет😎😂😂😂
Хотя таки да, при их климате, да ещё и в мехах... Таки жарковато будет, иногда притом весьма...
Wert
Из меха кого?
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