Израиль стал первой в мире страной, в которой запретили продажу изделий из меха

В Израиле запретили продажу изделий из меха. Соответствующий документ подписала министр защиты окружающей среды страны Гила Гимлиэль. Об этом 10 июня сообщает The Jerusalem Post.



Запрет начнет действовать в декабре 2021 года. При этом сохранится разрешение использовать мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах. Зоозащитники добивались этих изменений с 2009 года.



Израиль первым в мире запретил продажу изделий из меха в масштабах всей страны. Ранее на региональном уровне подобный запрет первой ввела Калифорния в 2019 году.

