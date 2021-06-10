FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Дворцовый мост в Петербурге подсветят к Евро-2020

Петербург получит новое праздничное световое оформление на время проведения чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

По-новому подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. В дни матчей Евро-2020 переправу окрасят цвета турнира: бирюзовый, оранжевый и зеленый. Управлять световым оформлением будут дистанционно — на каждой секции моста его можно будет задавать отдельно. Включать подсветку собираются в 23:15, отключать около трех часов утра вместе с остальным наружным освещением в городе. Новая схема будет работать только до завершения чемпионата.

Первый матч Евро-2020 состоится 11 июня. Сборная России стартует 12 июня игрой против Бельгии. Встреча пройдёт в Петербурге, на «Газпром Арене».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний