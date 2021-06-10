Дворцовый мост в Петербурге подсветят к Евро-2020

Петербург получит новое праздничное световое оформление на время проведения чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Смольного.



По-новому подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны. В дни матчей Евро-2020 переправу окрасят цвета турнира: бирюзовый, оранжевый и зеленый. Управлять световым оформлением будут дистанционно — на каждой секции моста его можно будет задавать отдельно. Включать подсветку собираются в 23:15, отключать около трех часов утра вместе с остальным наружным освещением в городе. Новая схема будет работать только до завершения чемпионата.