Почти 2 тысячи Гб трафика во время ПМЭФ приходилось ежедневно на сети 5G

За четыре дня Петербургского международного экономического форума пользователи прокачали более 23 ТБайт интернет-трафика в сети МегаФона. При этом ежедневно почти 2 тыс. Гб трафика приходилось на сети 5G в тестовых зонах, развернутых на Невском проспекте и в КВЦ «Экспофорум», где проходил деловой саммит.

Аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по активности в сети, получили следующие данные: основными российскими визитерами самого масштабного делового события страны стали участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Их доля составила 80%. В оставшиеся 20% вошли пользователи из различных уголков России, среди которых наиболее массовыми были посетители из Нижнего Новгорода, Ростова, Самары, Мурманска и Новгорода. Наиболее многочисленными зарубежными пользователями в сети МегаФона стали роумеры из Франции, Италии, ОАЭ, Сербии и Эстонии.