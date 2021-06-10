The Bell: «Яндекс» может купить «Азбуку вкуса»

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» может быть куплена «Яндексом». Так компания планирует развивать сервис доставки продуктов.
Про возможную сделку 10 июня написал The Bell со ссылкой на источники. Сами компании «комментировать слухи» отказались. Смысл сделки, полагают собеседники издания, в развитии проекта «Яндекс.Лавка». «Азбука вкуса» давно продает готовую еду и имеет необходимый «Яндексу» опыт. Сделка также может сократить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ретейлером.
Акционеры «Азбуки вкуса» — основатель компании Максим Кощеенко (вместе с партнером Олегом Лыткиным владеют 42,6% акций сети) и Millhouse Романа Абрамовича (41,1% акций).