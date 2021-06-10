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Мишустин прекратил действие меморандума о понимании между Россией и США. Документу почти 30 лет

Россия прекратила действие меморандума об «открытой суше»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США. Это усложняет жизнь дипломатам.

Документ опубликован 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Меморандум об «открытой суше» давал право дипломатическим сотрудникам во время дальних поездок по стране пребывания лишь уведомлять о таких путешествиях.

Мишустин подписал распоряжение после соответствующего предложения российского МИДа. Меморандум существовал с 17 июня 1992 года.

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Комментарии (9)

dragvs
Моральные уроды уничтожают Россию и отношения со всем миром.
264961591
об «открытой суши», это вообще шедевр Фонтанки! Такого еще не было, чтобы даже падежи ваши корреспонденты не знали. Это программа русского языка второго или третьего класса?
Modest_5e4ce41f7533b
Запрещать и прекращать.
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