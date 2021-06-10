Мишустин прекратил действие меморандума о понимании между Россией и США. Документу почти 30 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении применения меморандума о понимании между правительствами России и США. Это усложняет жизнь дипломатам.

Документ опубликован 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Меморандум об «открытой суше» давал право дипломатическим сотрудникам во время дальних поездок по стране пребывания лишь уведомлять о таких путешествиях.

Мишустин подписал распоряжение после соответствующего предложения российского МИДа. Меморандум существовал с 17 июня 1992 года.