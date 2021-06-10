В Подмосковье квадроциклист остался без зубов и почти без челюсти. Кто-то растянул на лесных дорогах проволоку

Отдыхавшая в деревне Плаксинино Московской области семья вынуждена была обращаться к врачам и в полицию после прогулки на квадроциклах. У отца семейства разорвана челюсть.
Супруга пострадавшего рассказала об аварии 10 июня. Судя по посту в соцсетях, семья ехала на нескольких квадроциклах, впереди был мужчина. Он не заметил растяжку и налетел на нее нижней частью лица. У него вылетели три зуба, серьезно оказалась повреждена челюсть. Еще два зуба пришлось удалять в больнице. Как изданию «Подъем» рассказала супруга пострадавшего, травмы, но не такие серьезные получила и их племянница, которая сидела на том же квадроцикле.
Члены семьи на следующий день после ЧП отправились в тот же лес и на дороге нашли еще четыре растяжки. Мужчина написал заявление в полицию.