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В Подмосковье квадроциклист остался без зубов и почти без челюсти. Кто-то растянул на лесных дорогах проволоку

Мужчина на квадроцикле врезался в растяжку на лесной дороге в Раменском районе

Отдыхавшая в деревне Плаксинино Московской области семья вынуждена была обращаться к врачам и в полицию после прогулки на квадроциклах. У отца семейства разорвана челюсть.

Супруга пострадавшего рассказала об аварии 10 июня. Судя по посту в соцсетях, семья ехала на нескольких квадроциклах, впереди был мужчина. Он не заметил растяжку и налетел на нее нижней частью лица. У него вылетели три зуба, серьезно оказалась повреждена челюсть. Еще два зуба пришлось удалять в больнице. Как изданию «Подъем» рассказала супруга пострадавшего, травмы, но не такие серьезные получила и их племянница, которая сидела на том же квадроцикле.

Члены семьи на следующий день после ЧП отправились в тот же лес и на дороге нашли еще четыре растяжки. Мужчина написал заявление в полицию.

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Комментарии (24)

dragvs
Жесть какая.
Brightness
Вот уж действитльно достали квадры! По дороге ходить невозможно, вск разбито, раскидано ни пешком не пройти, ни на велосипеде, по рчке ездят, все тропинки изъездили в лесу. Мало того из города уезжаешь воздухом подышать, так эти ердуны и в лесу. Ног что ли нет - ходить? С машины на машину. Детский сад. Так мало того, детей сажают за руль восьмилетних, вообще мозгов нет.
SU LUX INN
для таких Ситуаций были созданы Чопперы, и которых руль возвышается выше Головы пилота, и предохраняет ее от Растяжек! необходимо Срочно наладить производство квадроциклов с высоким расположением Руля - квадрочопперов!
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