В Петербурге стартовала первая за 65 лет научная реставрация памятника федерального значения «Колокольня Николо-Богоявленского морского собора». Как сообщает 10 июня пресс-служба КГИОП, на её преображение из городского бюджета выделено 113,7 млн рублей.

«Сейчас подрядная организация завершает установку лесов и приступила к расчистке фасадов колокольни. Всегда сложно загадывать, сколько продлится реставрация: на любом памятнике, особенно такого возраста, нельзя исключать сюрпризов», — отметил председатель комитета Сергей Макаров.