В Петербурге стартовала первая за 65 лет научная реставрация памятника федерального значения «Колокольня Николо-Богоявленского морского собора». Как сообщает 10 июня пресс-служба КГИОП, на её преображение из городского бюджета выделено 113,7 млн рублей.
«Сейчас подрядная организация завершает установку лесов и приступила к расчистке фасадов колокольни. Всегда сложно загадывать, сколько продлится реставрация: на любом памятнике, особенно такого возраста, нельзя исключать сюрпризов», — отметил председатель комитета Сергей Макаров.
По его словам, преображение «доминанты Коломны» (исторический район Санкт-Петербурга) предварительно планируют завершить к концу 2022 года.
Фронт работ большой. Специалистам предстоит перебрать сгнившие элементы перекрытия колокольни. Кроме того, в некоторых местах здания нарушены штукатурные и красочные слои. Расчистить от загрязнений планируется элементы лепного декора фасада: капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент.
Реставрация также затронет факелы-светильники, деревянный фонарь колокольни, покрытие купола и главки. Расчистке с перебором разрушенных камней подлежит кладка камней крыльца.
В КГИОП отметили, что последняя полноценная реставрация памятника проводилась в 1956 году. После этого выполнялись только консервационные и косметические ремонтно-реставрационные работы.
Колокольня Николо-Богоявленского морского собора была построена в 1758 году по проекту Саввы Чевакинского. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями российского флота. Никольский морской собор не закрывался ни после Октябрьской революции 1917 года, ни в Великую Отечественную войну. В дни блокады утром и вечером там проводил богослужения митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, будущий патриарх Алексий I.