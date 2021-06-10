ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова в Петербурга вечером 10 июня. Пострадало ограждение. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения машин.
«Фонтанка.ру»
Участниками аварии, судя по снимкам, стали серебристый «Хёндэ» и фиолетовая «Лада». Первая в результате столкновения отлетела в ограждение, отделяющее проезжую часть и тротуар. Вторая осталась стоять на дороге. «А там ведь только недавно поставили новый забор и всё привели в порядок», — пишут комментаторы ДТП. О пострадавших не сообщается.