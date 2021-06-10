FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
72.20р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Две легковушки проверили на прочность ограждение на юго-востоке Петербурга. Момент столкновения сняла камера

Камера сняла, как автомобиль снёс дорожное ограждение на юго-востоке Петербурга

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова в Петербурга вечером 10 июня. Пострадало ограждение. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения машин.

«Фонтанка.ру»

Участниками аварии, судя по снимкам, стали серебристый «Хёндэ» и фиолетовая «Лада». Первая в результате столкновения отлетела в ограждение, отделяющее проезжую часть и тротуар. Вторая осталась стоять на дороге. «А там ведь только недавно поставили новый забор и всё привели в порядок», — пишут комментаторы ДТП. О пострадавших не сообщается.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

_Igor_
Опять кто-то очень деловой, очень центровой куда-то очень, очень спешил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний