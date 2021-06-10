ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Александровской Фермы и улицы Седова в Петербурга вечером 10 июня. Пострадало ограждение. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения машин.