До пяти лет колонии за пожертвования. Депутаты внесли поправки в законопроект о деятельности нежелательных организаций

В Госдуме предлагают поправить статью 284.1 Уголовного кодекса. В ней может появиться пункт, по которому за финансирование нежелательных организаций можно на срок до пяти лет лишиться свободы.

Поправки в законопроект ко второму чтению внесли депутаты, в числе которых Василий Пискарев и Андрей Альшевских. Под финансированием, следует из текста поправок, имеется в виду «предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг».

Палитра наказания широкая — обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового либо лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.