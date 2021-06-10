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До пяти лет колонии за пожертвования. Депутаты внесли поправки в законопроект о деятельности нежелательных организаций

Финансирование нежелательных организаций в России предлагается сделать преступлением

В Госдуме предлагают поправить статью 284.1 Уголовного кодекса. В ней может появиться пункт, по которому за финансирование нежелательных организаций можно на срок до пяти лет лишиться свободы.

Поправки в законопроект ко второму чтению внесли депутаты, в числе которых Василий Пискарев и Андрей Альшевских. Под финансированием, следует из текста поправок, имеется в виду «предоставление, сбор средств или оказание финансовых услуг».

Палитра наказания широкая — обязательные работы на срок до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового либо лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

В поправках также предусматривается наказание за организацию деятельности на территории РФ иностранной или международной нежелательной НПО. Сейчас в статье идет речь только о руководстве или участии.

Поправками также добавлена возможность избежать наказания за участие в таких организациях — способствовать пресечению деятельности организации и активно сотрудничать со следствием. На сегодняшний день освободить от уголовной ответственности можно человека, который добровольно прекратил участвовать в деятельности нежелательной организации.

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Комментарии (19)

Piter Russo
Господа комментаторы, вы спонсируете не желательные организации? или являетесь бенефициарами в нежелательных организациях?
Большинство ж никак это не касается. А кого касается как обычно будет сидеть в сопредельных государствах и расплачиваться биткоинами, коих Маск то любит то не любит, продавайте биткоины пока он их любит)
261847251
А какие проблемы с "нежелательными" организациями.
Мало ли чего "нежелательного" бывает.

Не запрещено? Значит претензии незаконны.

А то эти нежелательные депутаты наизобретают иезуитских формулировок, чтобы потом прикручивать их по своему усмотрению.
killbeachtrash
Несчастная страна с руководством и управлением без понятий о совести, чести, добре и зле.
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