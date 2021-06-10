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«Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса представят в Театре Малышицкого

Перед закрытием театрального сезона Камерный театр Малышицкого 12 и 13 июня проводит предпремьеру спектакля «Заводной апельсин» по роману Энтони Бёрджесса, прославленному благодаря фильму Стэнли Кубрика. Режиссер — Дмитрий Крестьянкин.

Фото: vmtheatre.ru/
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Со времени премьеры культового фильма «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика прошло пятьдесят лет. Несмотря на то что это неустаревающая классика кино, хочется верить, что общество с тех пор сильно поменялось и роман дает повод расставить новые акценты. Сейчас в Петербурге есть две свежие театральные версии текста Энтони Бёрджесса: в Социально-художественном театре и теперь в Камерном театре Малышицкого.

В Камерном театре «Заводной апельсин» поставил молодой режиссер Дмитрий Крестьянкин. Он не только ставит спектакли, но и принимает участие в социальных театральных проектах, в частности много сотрудничает с Борисом Павловичем. В спектакле мир показывается глазами Алекса, лидера криминальной подростковой банды. Это история взросления героя: как рассказывают создатели спектакля, «все переживают подростковый кризис и совершают ошибки, многие уже в зрелом возрасте винят себя за безрассудства и остроту реакций того периода жизни. Мы осваиваемся в мире и его культуре, и перманентная агрессия теряет свой импульс, затихает».

Художник спектакля — Анастасия Котова, в ролях — артисты Театра Малышицкого Александр Худяков, Андрей Жилин, Дарья Змерзлая, Владислав Мезенин, Алина Кикеля/Анна Мадера, Максим Шишов.

Предпремьерные показы пройдут 12 и 13 июня.

18+

Софья Козич

Фото: vmtheatre.ru/

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