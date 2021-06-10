Под Петербургом открыт сезон тихой охоты и тихой зависти. Особо впечатлительные готовы лишиться чувств

В южных районах Ленинградской области пошли грибы. В корзинах и на фотографиях счастливчиков — белые, подосиновики и подберезовики.
Пока что повезло дачникам, обитающим вблизи лесов Ломоносовского и Волосовского районов. Одна из пользовательниц группы «Грибы и грибники» выложила в паблик фото с десятком крепких, крупных подосиновиков. «Ломоносовский, как всегда», — отметила удачное географическое положение района подписчица.
Не меньше первый «урожай» и из Волосовского района. Петербуржцы, у которых дачи севернее или нет возможности выбраться в лес, тихо завидуют, комментируя свое состояние фразами «я счас упаду», «да ладно!!!» и «я в обморок».
Пару дней назад другая подписчица нашла в лесу белый гриб, еще одна — пару подберезовиков.