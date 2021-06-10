Смольный потратит на празднование Дня ВМФ в Петербурге 27 миллионов рублей

Комитет по культуре ищет подрядчика для организации Дня морского флота за 27 миллионов рублей. Контракт появился в системе закупок 9 июня. В этом году День ВМФ должны отмечать 25 июля.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет позаботиться об организации на Дворцовой площади сценической зоны, гримёрок, зон для зрителей, для парковки, в том числе экстренных служб, установить ограждения и биотуалеты.
Контракт прошлого года стоил 30 миллионов. В сравнении с ним в контракте 2021 года не указаны телевизионная съёмка и звуковое сопровождение. В ковидном 2020 году зона для аудиоаппаратуры должна была располагаться за Александровской колонной. В контракте нынешнего года зоны для аудиотехники не предусмотрено.
Экономия коснётся и концертной программы. В этом году она предполагается на час короче, чем в прошлом. День ВМФ 2020 года отмечался с ограничениями для обычных зрителей. Их рассаживали в шахматном порядке, на набережные пускали только при наличии масок и перчаток, а концерт на Дворцовой и вовсе проходил без зрителей. Контракт этого года не предусматривает телевизионную съёмку. Именно телевизионной трансляцией на прошлогоднем концерте заменили присутствие зрителей.
«Фонтанка» рассказывала, откуда удобнее всего наблюдать за военно-морским парадом и пролётом самолётов. Лучшей смотровой точкой который год становится Дворцовая набережная.