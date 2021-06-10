Смольный потратит на празднование Дня ВМФ в Петербурге 27 миллионов рублей

Комитет по культуре ищет подрядчика для организации Дня морского флота за 27 миллионов рублей. Контракт появился в системе закупок 9 июня. В этом году День ВМФ должны отмечать 25 июля.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет позаботиться об организации на Дворцовой площади сценической зоны, гримёрок, зон для зрителей, для парковки, в том числе экстренных служб, установить ограждения и биотуалеты.



Контракт прошлого года стоил 30 миллионов. В сравнении с ним в контракте 2021 года не указаны телевизионная съёмка и звуковое сопровождение. В ковидном 2020 году зона для аудиоаппаратуры должна была располагаться за Александровской колонной. В контракте нынешнего года зоны для аудиотехники не предусмотрено.

