«И мертвые восстанут». Патриарх Кирилл рассказал, когда люди получат новые тела и смогут телепортироваться

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 10 июня божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского близ Переделкина. После службы он произнёс проповедь. Она была посвящена изменению человечества после второго пришествия. В своей речи патриарх обращался к Первому посланию к Коринфянам у святого апостола Павла.

«Вдруг, при последней трубе, ибо вострубит; и мертвые восстанут, и мы изменимся». Что это означает? А это означает, что те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после Своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства», — приводятся слова главы РПЦ на официальном сайте Московского патриархата.