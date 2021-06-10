FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
71.68р87.33р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
27
Печать

«И мертвые восстанут». Патриарх Кирилл рассказал, когда люди получат новые тела и смогут телепортироваться

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 10 июня божественную литургию в храме благоверного князя Александра Невского близ Переделкина. После службы он произнёс проповедь. Она была посвящена изменению человечества после второго пришествия. В своей речи патриарх обращался к Первому посланию к Коринфянам у святого апостола Павла.

«Вдруг, при последней трубе, ибо вострубит; и мертвые восстанут, и мы изменимся». Что это означает? А это означает, что те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто будет жить до последнего момента человеческой истории, изменятся телеса. И это будут уже другие тела — тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после Своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства», — приводятся слова главы РПЦ на официальном сайте Московского патриархата.

В завершении патриарх напомнил: верующие люди должны помнить, что их целеполагание не ограничивается земной жизнью, иначе они проиграют.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

kote_5e4d88f83c7f0
Хулители, остановитесь. Стоп-машина.
artistdmisha
Вот бы проверить его на допинг 🤔
Modest_5e4ce41f7533b
Только не понятно, почему это называют концом света.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний