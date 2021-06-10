Как сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в соцсетях 10 июня, загорелось около 15:00 в лесополосе в километре от железнодорожной станции. Черный столб дыма привел местных жителей к стихийной свалке. Там вперемешку с мазутом лежали деревянные и металлические отходы.



По данным местных властей, горело на площади около 100 квадратных метров, но прибывшие на место пожарные все уже почти дотушили. остался только сильный запах гари.

