FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +23
72.08р87.81р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Возгорание у станции Левашово задымило весь север Петербурга. Местные уверяют, что горела свалка

Фото: Дым от возгорания у станции Левашово виден во всех северных районах Петербурга

Столб черного дыма напугал жителей севера Петербурга и выгнал жителей поселка Левашово на улицы.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщают читатели «Фонтанки» и очевидцы в соцсетях 10 июня, загорелось около 15:00 в лесополосе в километре от железнодорожной станции. Черный столб дыма привел местных жителей к стихийной свалке. Там вперемешку с мазутом лежали деревянные и металлические отходы.

По данным местных властей, горело на площади около 100 квадратных метров, но прибывшие на место пожарные все уже почти дотушили. остался только сильный запах гари.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний