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В кабмине назвали цену импортозамещения. За пять лет Россия потратила на него около 2 трлн рублей

За последние пять лет Россия потратила на импортозамещение порядка 2 трлн рублей. Развивать это направление помогли санкции, сказал 10 июня в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ вице-премьер Юрий Борисов.

«Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — цитирует его ТАСС.

Зампред правительства отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться, а развитию импортозамещения способствовали санкции против России. У них, по его словам, есть отрицательная сторона («они действительно мешают движению вперед») и положительная, позволяющая стране обезопасить себя, заполнив определенные ниши.

В конце 2020 года исследование Национального рейтингового агентства показало, что Россия не смогла заместить основные поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства, разве что импорт мяса сократился на 65%. В Кремле на это ответили, что задачи полностью перейти на собственное производство не стояло. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал программу импортозамещения успешной.

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Комментарии (9)

Vahmistroff
Иными словами, у них опять закончились деньги, но можно не волноваться, работа в этом направлении будет продолжена.
***_555
Протрачено.
А могли бы в дело пустить. Или инфраструктуру развивать.
Dimitry Antonov
Мда, интересно. Теперь у нас в стране, все бюджетные расходы (вливания) называются инвестициями и импортозамещением.
Расходы есть, где и у кого прибыль?
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