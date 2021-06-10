В кабмине назвали цену импортозамещения. За пять лет Россия потратила на него около 2 трлн рублей

За последние пять лет Россия потратила на импортозамещение порядка 2 трлн рублей. Развивать это направление помогли санкции, сказал 10 июня в ходе итоговой коллегии Минпромторга РФ вице-премьер Юрий Борисов.



«Говоря об импортозамещении, я скажу, что за последние, скажем, пять лет на это направление было потрачено около 2 трлн рублей. И эта работа будет, безусловно, продолжаться. Она отразилась на устойчивости нашей промышленности», — цитирует его ТАСС.

Зампред правительства отметил, что работа в этом направлении будет продолжаться, а развитию импортозамещения способствовали санкции против России. У них, по его словам, есть отрицательная сторона («они действительно мешают движению вперед») и положительная, позволяющая стране обезопасить себя, заполнив определенные ниши.