Новую школу в Каменке на 1 600 мест с двумя бассейнами введут в июне

В конце июня введут в эксплуатацию новую школу в Приморском районе. Это будет одна из самых крупных школ в городе — она способна вместить 1 600 учеников, сообщила Валентина Калинина, генеральный директор холдинга РСТИ.



На территории школы в Каменке завершается благоустройство, в здании идут отделочные работы. Сейчас ведутся поставки монтируемого оборудования для столовой, строители заканчивают работы в бассейнах. В школе их два — большой для старших классов и маленький для учеников начальных классов. А кроме этого столовая на 600 мест, два спортзала, зал для хореографии.

